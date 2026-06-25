Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військового на лікуванні оголосили в СЗЧ: законність таких дій

Військового на лікуванні оголосили в СЗЧ: законність таких дій

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 12:20
Військового на лікуванні оголосили в СЗЧ: законність таких дій
Військовослужбовці в лікарні. Фото: "Суспільне"

Військовослужбовець може проходити лікування як у військовому госпіталі, так і у цивільній лікарні. Командування не має права оголошувати такого військового у СЗЧ. А самому військовослужбовцю не варто визнавати свою вину.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що таке СЗЧ

Військове законодавство визначає залишення військової частини без дозволу командира чи втечу із підрозділу як злочин. Цей злочин називається самовільне залишення частини (СЗЧ).

Цей злочин вважається серйозним правопорушенням. Тому проти військовослужбовця, який здійснив СЗЧ, відкривають не адміністративну, а кримінальну справу.

Разом з тим, у деяких випадках військовослужбовців можуть оголосити у СЗЧ некоректно чи взагалі незаконно. До юристів звернувся військовий, з яким сталася саме така історія.

Читайте також:

Переведення в цивільну лікарню це не СЗЧ

Військовослужбовець розповів, що він потрапив до лікарні, спочатку до військової, а потім його перевели у цивільну. Саме в цей момент, пояснив військовий, його оголосили у СЗЧ.

Військовослужбовець поцікавився, що йому потрібно зробити у такій ситуації. Зокрема, чи варто визнавати факт СЗЧ добровільно.

Юрист Владислав Дерій застеріг військовослужбовця від такого кроку: "Оскільки військовослужбовець перебував на офіційному лікуванні, у його діях відсутній умисел на самовільне залишення частини (ст. 407) чи дезертирство (ст. 408). Ви абсолютно праві: стаття 401 ч. 5 КК України (звільнення від відповідальності у разі добровільного повернення) тут категорично не підходить, адже вона застосовується до тих, хто дійсно вчинив правопорушення. Погоджуватись на неї означає визнати вину".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що СЗЧ починається не через три доби, а раніше.

Самовільне залишення частини після відпустки починає рахувати з того моменту, коли військовослужбовець ЗСУ мав з’явитися у підрозділі і не з’явився. Але у законодавстві все ж є норма про три доби. Вона стосується процесу відкриття кримінальної справи.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у Міноборони пояснили механізм повернення військових після СЗЧ.

Міністерство оборони України 21 червня оприлюднило алгоритм повернення до військової служби для військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ). Відновитися в лавах ЗСУ можна кількома способами, а розгляд документів триватиме не більше тижня.

ЗСУ військовослужбовці СЗЧ
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації