Військового на лікуванні оголосили в СЗЧ: законність таких дій

Військовослужбовці в лікарні. Фото: "Суспільне"

Військовослужбовець може проходити лікування як у військовому госпіталі, так і у цивільній лікарні. Командування не має права оголошувати такого військового у СЗЧ. А самому військовослужбовцю не варто визнавати свою вину.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що таке СЗЧ

Військове законодавство визначає залишення військової частини без дозволу командира чи втечу із підрозділу як злочин. Цей злочин називається самовільне залишення частини (СЗЧ).

Цей злочин вважається серйозним правопорушенням. Тому проти військовослужбовця, який здійснив СЗЧ, відкривають не адміністративну, а кримінальну справу.

Разом з тим, у деяких випадках військовослужбовців можуть оголосити у СЗЧ некоректно чи взагалі незаконно. До юристів звернувся військовий, з яким сталася саме така історія.

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Переведення в цивільну лікарню це не СЗЧ

Військовослужбовець розповів, що він потрапив до лікарні, спочатку до військової, а потім його перевели у цивільну. Саме в цей момент, пояснив військовий, його оголосили у СЗЧ.

Військовослужбовець поцікавився, що йому потрібно зробити у такій ситуації. Зокрема, чи варто визнавати факт СЗЧ добровільно.

Юрист Владислав Дерій застеріг військовослужбовця від такого кроку: "Оскільки військовослужбовець перебував на офіційному лікуванні, у його діях відсутній умисел на самовільне залишення частини (ст. 407) чи дезертирство (ст. 408). Ви абсолютно праві: стаття 401 ч. 5 КК України (звільнення від відповідальності у разі добровільного повернення) тут категорично не підходить, адже вона застосовується до тих, хто дійсно вчинив правопорушення. Погоджуватись на неї означає визнати вину".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що СЗЧ починається не через три доби, а раніше.

Самовільне залишення частини після відпустки починає рахувати з того моменту, коли військовослужбовець ЗСУ мав з’явитися у підрозділі і не з’явився. Але у законодавстві все ж є норма про три доби. Вона стосується процесу відкриття кримінальної справи.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у Міноборони пояснили механізм повернення військових після СЗЧ.

Міністерство оборони України 21 червня оприлюднило алгоритм повернення до військової служби для військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ). Відновитися в лавах ЗСУ можна кількома способами, а розгляд документів триватиме не більше тижня.