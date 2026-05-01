Военные имеют право на отпуск за уничтоженную технику: как его получить

За уничтоженную технику врага военнослужащим предоставляют дополнительный отпуск. Речь идет о максимум 15 календарных днях в год. Денежное обеспечение во время такого отдыха сохраняется.

Об этом 23 апреля сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Дополнительный отпуск за уничтоженную технику

Продолжительность отпуска за каждую единицу уничтоженной вражеской техники составляет от одного до пяти календарных дней. При желании военного этот период могут добавить к ежегодному основному отпуску. Кроме того, по решению командира, отпуск могут предоставить другим бойцам, которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении техники россиян.

Продолжительность дополнительных отпусков:

один день — за уничтожение легких БпЛА малой дальности;

два дня — за бронеавтомобили, грузовые автомобили, средства контрбатарейной борьбы, средства РЭБ, средние БпЛА средней дальности, средства РЭР;

три дня — за САУ или РСЗО, танки, артиллерийские системы, БМД/БТР/БМП/командно-штабные машины, тяжелые БпЛА большой дальности, крылатые или баллистические ракеты;

четыре дня — за ЗРК, военный вертолет, РЛС средств ПВО, комплекс дальнего визуального наблюдения;

пять дней — за военный корабль, военный самолет.

Какие должны быть доказательства уничтожения вражеской техники:

журнал боевых действий;

рапорт командира, где говорится о дате, месте, времени, способе уничтожения техники и ее типе;

донесения командиров смежных подразделений, подтверждающие уничтожение техники;

данные видеофиксации, технических средств разведки, видеозапись боевой работы машин ПВО.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что родственники павшего защитника Украины могут получить компенсацию за дни отпуска, которыми боец не воспользовался. Средства могут выплатить жене, родителям, законному представителю малолетних детей и совершеннолетним детям. Кроме того, родственники погибшего имеют права на единовременную денежную помощь.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что в случае болезни во время отпуска боец должен сообщить об этом воинской части. Нужно посетить ТЦК и написать заявление. Если военнослужащего госпитализируют, его отпуск продлят до завершения стационарного лечения.