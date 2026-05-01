Військові мають право на відпустку за знищену техніку: як її отримати

За знищену техніку ворога військовослужбовцям надають додаткову відпустку. Йдеться про щонайбільше 15 календарних днів на рік. Грошове забезпечення під час такого відпочинку зберігається.

Про це 23 квітня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Додаткова відпуска за знищену техніку

Тривалість відпустки за кожну одиницю знищеної ворожої техніки складає від одного до п'яти календарних днів. За бажання військового цей період можуть додати до щорічної основної відпустки. Крім того, за рішенням командира, відпустку можуть надати іншим бійцям, які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні техніки росіян.

Тривалість додаткових відпусток:

один день — за знищення легких БпЛА малої дальності;

два дні — за бронеавтомобілі, вантажні автомобілі, засоби контрбатарейної боротьби, засоби РЕБ, середні БпЛА середньої дальності, засоби РЕР;

три дні — за САУ або РСЗВ, танки, артилерійські системи, БМД/БТР/БМП/командно-штабні машини, важкі БпЛА великої дальності, крилаті або балістичні ракети;

чотири дні — за ЗРК, військовий вертоліт, РЛС засобів ППО, комплекс дальнього візуального спостереження;

п'ять днів — за військовий корабель, військовий літак.

Які мають бути докази знищення ворожої техніки:

журнал бойових дій;

рапорт командира, де йдеться про дату, місце, час, спосіб знищення техніки та її тип;

донесення командирів суміжних підрозділів, які підтверджують знищення техніки;

дані відеофіксації, технічних засобів розвідки, відеозапис бойової роботи машин ППО.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що родичі полеглого захисника України можуть отримати компенсацію за дні відпустки, якими боєць не скористався. Кошти можуть виплатити дружині, батькам, законному представнику малолітніх дітей і повнолітнім дітям. Крім того, родичі загиблого мають права на одноразову грошову допомогу.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що в разі хвороби під час відпустки боєць має повідомити про це військовій частині. Потрібно відвідати ТЦК і написати заяву. Якщо військовослужбовця госпіталізують, його відпустку продовжать до завершення стаціонарного лікування.