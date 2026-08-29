Выплаты военнослужащим в сентябре 2026 года: какие суммы

Военные во время выполнения задания. Фото иллюстративное: Генштаб

В сентябре размер выплат украинским военным будет зависеть от должности, звания, стажа и выполняемых ими задач. Помимо основного денежного довольствия, военнослужащие могут получать дополнительные вознаграждения за боевые и специальные задания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АрмияInform.

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Из чего состоят выплаты

Минимальное денежное обеспечение военнослужащего в 2026 году составляет 20 130 гривен. Такую сумму, в частности, может получать рекрут во время пребывания в учебном центре. После зачисления в воинскую часть сумма зависит от должности, воинского звания, выслуги лет и условий службы. В основные выплаты входят должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет. Кроме того, военнослужащим могут начисляться различные доплаты и премии.

До 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях

Военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или выполняют определенные боевые задачи, могут дополнительно получать до 100 тысяч гривен в месяц. Сумма зависит от количества дней, в течение которых военный выполнял такие задачи.

Речь идет, в частности, о боевых действиях на линии соприкосновения, боевых полетах, работе артиллерии и ПВО, выполнении задач на территории противника, разминировании в районах боевых действий и работе медиков непосредственно в таких районах.

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Кто может получить до 170 тысяч гривен

Отдельные дополнительные выплаты зависят от того, где именно военнослужащий выполняет боевое задание. До 170 тысяч гривен в месяц могут начисляться за выполнение заданий на расстоянии до взводного опорного пункта включительно. Это касается, в частности, наступления, контрнаступления и контратаки. Такая же максимальная сумма предусмотрена за выполнение задач на временно оккупированной территории Украины, между позициями украинских войск и противника или непосредственно на территории противника.

Еще до 70 тысяч гривен в месяц предусмотрено за выполнение определенных задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Эти деньги начисляются пропорционально количеству дней, в течение которых военнослужащий выполнял соответствующие задачи. При наличии оснований они могут выплачиваться дополнительно до 100 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях.

Какие еще доплаты предусмотрены

Военнослужащие, выполняющие определенные задачи на пунктах управления бригад, полков, батальонов и других формирований, могут получать до 50 тысяч гривен в месяц. За выполнение боевых или специальных задач за пределами района непосредственного столкновения предусмотрено вознаграждение до 30 тысяч гривен.

Также существует доплата в размере 10 тысяч гривен в месяц для определенных категорий военнослужащих, которые не получают другого дополнительного вознаграждения. Все эти выплаты зависят от конкретных условий службы и времени выполнения соответствующих задач.

Сколько платят за штурмовые действия

Отдельные выплаты предусмотрены для военных за выполнение штурмовых задач. За штурмовые действия, связанные с захватом позиций противника, может начисляться 40 тысяч гривен в сутки. За восстановление или отбивание позиций, захваченных противником в глубине украинской обороны, предусмотрено 20 тысяч гривен в сутки. Для определенных категорий боевых вознаграждений установлен общий максимальный лимит — 460 тысяч гривен в месяц. При этом базовое денежное обеспечение и некоторые другие виды выплат в этот лимит не входят.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие, самовольно покинувшие часть, на время отсутствия перестают получать денежное обеспечение. После официального возвращения на службу выплаты возобновляются, однако деньги за период самовольного отсутствия не компенсируются. Отдельные правила действуют и для "боевых". Кроме того, этот статус не является основанием для автоматической блокировки банковской карты или счета, поскольку арест средств возможен только по отдельной процедуре.

Также Новини.LIVE сообщали, что для перерасчета военных пенсий в связи с повышением окладов в действующей армии требуется обновленная справка от ТЦК. Однако военкоматы нередко занижают суммы или забывают учесть положенные надбавки. Юристы объяснили, как в таких случаях заставить их произвести правильные расчеты.