Виплати військовим у вересні 2026 року: які суми передбачені

Військові під час виконання завдання. Фото ілюстративне: Генштаб

У вересні розмір виплат українським військовим залежатиме від посади, звання, вислуги та завдань, які вони виконують. Крім основного грошового забезпечення, військовослужбовці можуть отримувати додаткові винагороди за бойові та спеціальні завдання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на АрміяInform.

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З чого складаються виплати

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця у 2026 році становить 20 130 гривень. Таку суму, зокрема, може отримувати рекрут під час перебування у навчальному центрі. Після зарахування до військової частини сума залежить від посади, військового звання, вислуги років та умов служби. До основних виплат входять посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років. Крім цього, військовим можуть нараховувати різні доплати та премії.

До 100 тисяч гривень за участь у бойових діях

Військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові завдання, можуть додатково отримувати до 100 тисяч гривень на місяць. Сума залежить від кількості днів, протягом яких військовий виконував такі завдання.

Йдеться, зокрема, про бойові дії на лінії зіткнення, бойові польоти, роботу артилерії та ППО, виконання завдань на території противника, розмінування у районах бойових дій та роботу медиків безпосередньо в таких районах.

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Хто може отримати до 170 тисяч гривень

Окремі додаткові виплати залежать від того, де саме військовий виконує бойове завдання. До 170 тисяч гривень на місяць можуть нараховувати за виконання завдань на відстані до взводного опорного пункту включно. Це стосується, зокрема, наступу, контрнаступу та контратаки. Таку ж максимальну суму передбачено за виконання завдань на тимчасово окупованій території України, між позиціями українських військ та противника або безпосередньо на території противника.

Ще до 70 тисяч гривень на місяць передбачено за виконання визначених завдань на відстані до ротного опорного пункту включно. Ці гроші нараховуються пропорційно кількості днів, протягом яких військовослужбовець виконував відповідні завдання. За наявності підстав вони можуть виплачуватися додатково до 100 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях.

Які ще доплати передбачені

Військовослужбовці, які виконують визначені завдання на пунктах управління бригад, полків, батальйонів та інших формувань, можуть отримувати до 50 тисяч гривень на місяць. За виконання бойових або спеціальних завдань за межами району безпосереднього зіткнення передбачена винагорода до 30 тисяч гривень.

Також існує доплата у 10 тисяч гривень на місяць для визначених категорій військовослужбовців, які не отримують іншої додаткової винагороди. Усі ці виплати залежать від конкретних умов служби та часу виконання відповідних завдань.

Скільки платять за штурмові дії

Окремі виплати передбачені для військових за виконання штурмових завдань. За штурмові дії, пов'язані із захопленням позицій противника, може нараховуватися 40 тисяч гривень за добу. За відновлення або відбиття позицій, які противник захопив у глибині української оборони, передбачено 20 тисяч гривень за добу. Для певних категорій бойових винагород встановлено загальний максимальний ліміт — 460 тисяч гривень на місяць. Водночас базове грошове забезпечення та деякі інші види виплат до цього ліміту не входять.

Раніше Новини.LIVE писали, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину, на час відсутності перестають отримувати грошове забезпечення. Після офіційного повернення на службу виплати поновлюють, однак гроші за період СЗЧ не компенсують. Окремі правила діють і для "бойових". Крім того, цей статус не є підставою для автоматичного блокування банківської картки чи рахунку, оскільки арешт коштів можливий лише за окремою процедурою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для перерахунку військових пенсій у зв'язку з підвищенням окладів у чинній армії потрібна оновлена довідка від ТЦК. Однак військкомати нерідко занижують суми або забувають врахувати належні надбавки. Юристи пояснили, як в таких випадках змусити їх зробити коректні розрахунки.