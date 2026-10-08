Чему сотрудники рекрутинговых отделов ТЦК и СП обучают старшеклассников

Рекрутеры общаются со старшеклассниками. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

Рекрутеры знакомят школьников с перспективами обучения в военных вузах. Представители рекрутинговых отделов ТЦК и СП проводят профориентационные встречи со старшеклассниками. Ученикам рассказывают о возможностях получения военного образования, особенностях приемной кампании и дальнейшей службы.

Об этом 7 октября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Какую военную специальность можно получить в Украине

Высшие военные учебные заведения готовят будущих офицеров для различных видов и родов войск. Курсантам предоставляют качественное образование. Они проходят практическую подготовку, имеют социальные гарантии, а после окончания не остаются без работы — гарантированно получают работу в рядах ВСУ.

Выбор специальностей в современных военных вузах широк: от управления подразделениями, артиллерии, танковых войск и связи до кибербезопасности, беспилотных систем, информационных технологий, логистики, психологии и военной медицины. Можно совмещать службу с профессиональным развитием.

"Профориентационная работа со школьниками является важным направлением деятельности рекрутинговых центров, ведь она помогает юношам и девушкам осознанно выбрать профессию, которая будет иметь значение для безопасности и развития Украины", — говорится в сообщении регионального военкомата.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на правозащитников портала для военных "Принцип" писал, что после освобождения из плена военные гарантированно получат 90 дней отпуска. После отдыха они смогут либо продолжить службу, либо демобилизоваться. Для увольнения понадобится ряд документов.