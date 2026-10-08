Чого працівники рекрутингових відділень ТЦК та СП навчають старшокласників

Рекрутири спілкуються зі старшокласниками. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Рекрутери знайомлять школярів із перспективами навчання у військових вишах. Представники рекрутингових відділень ТЦК та СП проводять профорієнтаційні зустрічі зі старшокласниками. Учням розповідають про можливості здобуття військової освіти, особливості вступної компанії та подальшої служби.

Про це 7 жовтня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Яку військову спеціальність можна здобути в Україні

Вищі військові навчальні заклади готують майбутніх офіцерів для різних видів і родів військ. Курсантам надають якісну освіту. Вони проходять практичну підготовку, мають соціальні гарантії, а після завершення не залишаються без роботи — гарантовано отримують роботу в лавах ЗСУ.

Вибір спеціальностей у сучасних військових вишах широкий: від управління підрозділами, артилерії, танкових військ та зв’язку до кібербезпеки, безпілотних систем, інформаційних технологій, логістики, психології та військової медицини. Можна поєднувати службу із професійним розвитком.

"Профорієнтаційна робота зі школярами є важливим напрямом діяльності рекрутингових центрів, адже допомагає юнакам і дівчатам свідомо обрати професію, яка матиме значення для безпеки та розвитку України", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату.

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