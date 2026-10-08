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Головна Мобілізація Військові рекрутери працюють у школах: чого навчаються дітей

Військові рекрутери працюють у школах: чого навчаються дітей

Ua ru
8 жовтня 2026 04:47
Чого працівники рекрутингових відділень ТЦК та СП навчають старшокласників
Рекрутири спілкуються зі старшокласниками. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Рекрутери знайомлять школярів із перспективами навчання у військових вишах. Представники рекрутингових відділень ТЦК та СП проводять профорієнтаційні зустрічі зі старшокласниками. Учням розповідають про можливості здобуття військової освіти, особливості вступної компанії та подальшої служби.

Про це 7 жовтня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Яку військову спеціальність можна здобути в Україні 

Вищі військові навчальні заклади готують майбутніх офіцерів для різних видів і родів військ. Курсантам надають якісну освіту. Вони проходять практичну підготовку, мають соціальні гарантії, а після завершення не залишаються без роботи — гарантовано отримують роботу в лавах ЗСУ.

Вибір спеціальностей у сучасних військових вишах широкий: від управління підрозділами, артилерії, танкових військ та зв’язку до кібербезпеки, безпілотних систем, інформаційних технологій, логістики, психології та військової медицини. Можна поєднувати службу із професійним розвитком

"Профорієнтаційна робота зі школярами є важливим напрямом діяльності рекрутингових центрів, адже допомагає юнакам і дівчатам свідомо обрати професію, яка матиме значення для безпеки та розвитку України", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України повідомляв, що відстрочка і бронювання — різні поняття. Відстрочку військовозобов'язаний може оформити самостійно. А от за бронювання відповідають керівники критично важливих підприємств.

Також Новини.LIVE з посиланням на правозахисників порталу для військових "Принцип" писав, що після звільнення з полону військові гарантовано отримають 90 днів відпустки. Після відпочинку вони зможуть або продовжити службу, або демобілізуватися. Для звільнення знадобиться низка документів.

військкомат мобілізація школярі ТЦК та СП Рекрутинг
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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