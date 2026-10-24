Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: facebook.com/117ombr

В Полтаве судили военнослужащего, который самовольно покинул службу и более года не возвращался в войско. Мужчину могли привлечь к уголовной ответственности, но освободили от наказания и закрыли дело.

Об этом говорится в постановлении, которое Шевченковский районный суд города Полтавы вынес 20 октября, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 16 июня прошлого года военнослужащий гранатометного отделения гранатометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты сбежал из войска и почти 16 месяцев не пытался вернуться в воинскую часть. 14 октября текущего года мужчина добровольно явился в территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве и сообщил, что хочет продолжить службу.

Решение суда

Фигуранта обвиняли в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины), но прокурор попросил суд освободить военного от наказания. Основанием для такого ходатайства стала ч. 5 ст. 405 Уголовного кодекса Украины: в ней указывается, что человека, который впервые совершил СОЧ и добровольно решил вернуться на службу, можно не привлекать к уголовной ответственности, если командир воинской части даст письменное согласие на восстановление бойца в войске. Обвиняемый совершил нарушение впервые и получил от командования письменное разрешение на возвращение, поэтому дело закрыли.

Постановление вступит в силу через семь дней со дня провозглашения. После этого военнослужащий будет иметь три суток, чтобы прибыть к месту службы.

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