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Главная Мобилизация Военный более года находился в СОЧ: что решил суд

Военный более года находился в СОЧ: что решил суд

Ua ru
24 октября 2026 03:32
В Полтаве за СОЧ продолжительностью почти 16 месяцев судили военного facebook.com/117ombr
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: facebook.com/117ombr

В Полтаве судили военнослужащего, который самовольно покинул службу и более года не возвращался в войско. Мужчину могли привлечь к уголовной ответственности, но освободили от наказания и закрыли дело.

Об этом говорится в постановлении, которое Шевченковский районный суд города Полтавы вынес 20 октября, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 16 июня прошлого года военнослужащий гранатометного отделения гранатометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты сбежал из войска и почти 16 месяцев не пытался вернуться в воинскую часть. 14 октября текущего года мужчина добровольно явился в территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве и сообщил, что хочет продолжить службу.

Решение суда

Фигуранта обвиняли в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины), но прокурор попросил суд освободить военного от наказания. Основанием для такого ходатайства стала ч. 5 ст. 405 Уголовного кодекса Украины: в ней указывается, что человека, который впервые совершил СОЧ и добровольно решил вернуться на службу, можно не привлекать к уголовной ответственности, если командир воинской части даст письменное согласие на восстановление бойца в войске. Обвиняемый совершил нарушение впервые и получил от командования письменное разрешение на возвращение, поэтому дело закрыли.

Постановление вступит в силу через семь дней со дня провозглашения. После этого военнослужащий будет иметь три суток, чтобы прибыть к месту службы.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что жительница Полтавской области помогла военнообязанному сбежать в Венгрию. Женщина оформила двух своих детей на имя мужчины, хотя тот не планировал ни воспитывать, ни содержать их. В течение года нарушительница будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины сообщал, что 11 чиновников ТЦК будут судить. Представителей военкомата обвиняют во внесении ложных данных в реестр "Оберіг". Ради завышения мобилизационных показателей фигуранты фиктивно мобилизовали 378 человек.

суд армия военнослужащие СОЧ судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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