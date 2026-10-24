Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: facebook.com/117ombr

У Полтаві судили військового, який самовільно залишив службу та понад рік не повертався до війська. Чоловіка могли притягнути до кримінальної відповідальності, але звільнили від покарання та закрили провадження.

Про це йдеться в ухвалі, яку Шевченківський районний суд міста Полтави виніс 20 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 16 червня минулого року номер обслуги гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки батальйону морської піхоти втік із війська та майже 16 місяців не намагався повернутися до військової частини. 14 жовтня поточного року чоловік добровільно прибув до територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Полтаві та повідомив, що хоче продовжити службу.

Рішення суду

Фігуранта обвинувачували в самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України), але прокурор попросив суд звільнити військового від покарання. Підставою для такого клопотання стала ч. 5 ст. 405 Кримінального кодексу України: у ній зазначається, що людину, яка вперше скоїла СЗЧ і добровільно вирішила повернутися до служби, можна не притягувати до кримінальної відповідальності, якщо командир військової частини надасть письмову згоду на поновлення бійця у війську. Обвинувачений скоїв порушення вперше та отримав від командування письмовий дозвіл на повернення, тому справу закрили.

Ухвала набуде чинності за сім днів від дня проголошення. Після цього військовий матиме три доби, щоб прибути до місця служби.

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