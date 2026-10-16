Суд рассмотрел дело о добровольном возвращении военного после СОЧ

Украинский военнослужащий. Фото илюстративное: facebook.com/GeneralStaff.com

Командир экипажа беспилотных авиационных комплексов без разрешения командования покинул службу, но через полтора месяца решил вернуться. Дело рассмотрел Киевский районный суд Полтавы. Мужчину не привлекли к уголовной ответственности.

Об этом со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Детали дела

Военный самовольно покинул службу 26 июля текущего года. 11 сентября он добровольно обратился в полицию и сообщил, что хочет воспользоваться упрощенной процедурой возвращения из СОЧ.

Решение суда

Боец признал свою вину, раскаялся и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Командир воинской части дал письменное согласие на то, чтобы военнослужащий продолжил службу.

Киевский районный суд Полтавы освободил сержанта от уголовной ответственности и закрыл производство.

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"Ошибка не обязательно должна определять всю дальнейшую жизнь. Главное — найти в себе силы признать ее и сделать шаг к исправлению", — отметили в региональном ТЦК.

Также в ведомстве добавили, что срок упрощенной процедуры возвращения после СОЧ истек 20 сентября, но восстановиться на службе и избежать уголовной ответственности все же можно. Необходимо обратиться в Военную службу правопорядка, получить направление в батальон резерва, подать ходатайство о намерении продолжить службу и получить письменное согласие от командира воинской части. Окончательное решение о том, можно ли освободить бойца от наказания, примет суд.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что суд вынес приговор тиктокеру. Мужчина неоднократно публиковал видео о работе представителей ТЦК и СП. Нарушителю назначили год испытательного срока.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что мужчина десять раз препятствовал работе групп оповещения. В Viber-группе он писал, где находятся представители военкомата и куда едет их служебный транспорт. В течение года мужчина будет находиться на испытательном сроке.