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Головна Мобілізація Військовий добровільно повернувся із СЗЧ: що вирішив суд

Військовий добровільно повернувся із СЗЧ: що вирішив суд

Ua ru
16 жовтня 2026 03:32
Суд розглянув справу про добровільне повернення військового після СЗЧ
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: facebook.com/GeneralStaff.com

Командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів без дозволу командування залишив службу, але за півтора місяця вирішив повернутися. Справу розглянув Київський районний суд Полтави. Чоловіка не притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляє Новини.LIVE.

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Деталі справи 

Військовий самовільно залишив службу 26 липня поточного року. 11 вересня він добровільно звернувся до поліції та повідомив, що хоче скористатися спрощеною процедурою повернення із СЗЧ. 

Рішення суду 

Боєць визнав свою провину, розкаявся і подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Командир військової частини надав письмову згоду на те, щоб воїн продовжив службу. 

Київський районний суд Полтави звільнив сержанта від кримінальної відповідальності та закрив провадження.

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Також у відомості додали, що термін спрощеної процедури повернення після СЗЧ завершився 20 вересня, але поновитися на службі та уникнути кримінальної відповідальності все ж таки можна. Потрібно звернутися до Військової служби правопорядку, отримати направлення до батальйону резерву, подати клопотання про намір продовжити служби та отримати письмову згоду від командира військової частини. Остаточне рішення про те, чи можна звільнити бійця від покарання, ухвалить суд.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що суд виніс вирок тіктокеру. Чоловік неодноразово публікував відео про роботу представників ТЦК та СП. Порушнику призначили рік іспитового строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав, що чоловік десять разів перешкоджав роботі груп оповіщення. У Viber-групі він писав, де перебувають представники військкомату та куди їде їхній службовий транспорт. Упродовж року чоловік перебуватиме на іспитовому строку.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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