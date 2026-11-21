Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики — министр культуры Украины Татьяна Бережная. Фото: mincult.gov.ua

Украинский фильм "Киллхаус" оказал положительное влияние на общество. После просмотра этого экшн-триллера к войску добровольно присоединились не менее 20 человек.

Об этом во время ежегодных общих сборов Европейской бизнес-ассоциации-2026 в Киеве 17 ноября заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная, передает Новини.LIVE.

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Что известно о "Киллхаусе" и его влиянии на мобилизацию

"Киллхаус" — полнометражный тактический экшн-триллер, премьера которого состоялась в апреле этого года. Режиссер картины — Любомир Левицкий. Около 65% затрат на производство фильма режиссер покрыл из собственных сбережений и при поддержке бизнес-партнеров.

"Это такой интересный украинский военный экшн, после просмотра которого, как я знаю, мобилизовались как минимум 20 человек. Это работает. Поэтому можем рассказывать о себе истории, на которые можем влиять как общество", — отметила министр культуры.

Также она добавила, что большая часть финансирования "Киллхауса" была от бизнеса, и призвала предпринимателей поддерживать украинскую культуру и современный контент.

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