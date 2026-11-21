Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна. Фото: mincult.gov.ua

Український фільм "Кіллхаус" позитивно вплинув на суспільство. Після перегляду цього екшн-трилера до війська добровільно долучилися щонайменше 20 людей.

Про це під час щорічних загальних зборів Європейської Бізнес-Асоціації-2026 у Києві 17 листопада заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про "Кіллхаус" і його вплив на мобілізацію

"Кіллхаус" — повнометражний тактичний екшн-трилер, прем'єра якого відбулася у квітні поточного року. Режисер стрічки — Любомир Левицький. Близько 65% витрат на виробництво фільму режисер покрив із власних заощаджень та за підтримки бізнес-партнерів.

"Це такий цікавий український військовий екшн, після якого, я знаю, мобілізувалося щонайменше 20 людей. Працює. Тому можемо розповідати про себе історії, на які можемо впливати як суспільство", — зазначила міністерка культури.

Також вона додала, що більша частина фінансування "Кіллхаусу" була від бізнесу, та закликала підприємців підтримувати український культуру та сучасний контент.

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