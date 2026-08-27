Перезаключение контракта: учтут ли предыдущий военный стаж

Военные учения. Фото: 68-я ОАЭМБР

Военный стаж, полученный в рамках предыдущих договоров, будет влиять на сроки отсрочки после увольнения по мотивационному контракту, но не будет засчитываться в его продолжительность. Также в Украине признают первым контрактом те документы, которые офицеры подписывали в 90-х годах.

Об этом сообщили в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Какую силу имеет старый контракт с ВСУ из 90-х годов

Военнослужащие, начавшие свой профессиональный путь еще в 90-х годах, имеют официальное подтверждение статуса, что это первый контракт. Документ о прохождении службы, который выпускники военных учебных заведений подписывали в девяностых годах, в настоящее время юридически признается их первым контрактом. Это правило распространяется на тех граждан, чья карьера началась сразу после завершения профильного обучения несколько десятилетий назад.

В то же время, если военнослужащий решает заключить новый мотивационный контракт, время его службы по старому договору не будет включено в непосредственный срок действия этого нового соглашения. Фактически отсчет времени по мотивационному контракту начинается заново, без переноса предыдущих месяцев или лет службы в его рамки.

Несмотря на это, предыдущий стаж не аннулируется бесследно. Весь период службы по предыдущему контракту обязательно засчитывается в общий срок военной службы гражданина. А затем этот суммарный показатель напрямую влияет на расчет сроков отсрочки.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, молодой возраст бойца и прохождение службы в рядах Вооруженных сил по контракту не гарантируют автоматического получения государственной выплаты в размере 1 млн гривен. Решающее значение имеют правовая форма и условия заключенного договора.

В то же время оформление отсрочки от мобилизации по истечении срока военного контракта не дает военным впоследствии права на выезд за пределы страны. Пересекать государственную границу бывшие военнослужащие могут исключительно при наличии дополнительных оснований.