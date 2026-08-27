Перепідписання контракту: чи врахують попередній військовий стаж

Військові навчання. Фото: 68 ОАЕМБР

Військовий стаж із попередніх угод впливатиме на терміни відстрочки після звільнення за мотиваційним контрактом, але не зараховуватиметься до його тривалості. Також в Україні визнають першим контрактом ті документи, які офіцери підписували у 90-х роках.

Про це повідомили в Силах оборони України, передає Новини.LIVE.

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Яку силу має старий контракт зі ЗСУ з 90-х років

Військовослужбовці, які розпочали свій професійний шлях ще у 90-х роках, мають офіційне підтвердження статусу, що це перший контракт. Документ про проходження служби, який випускники військових навчальних закладів підписували у дев'яностих роках, наразі юридично визнається їхнім першим контрактом. Це правило поширюється на тих громадян, чия кар'єра стартувала одразу після завершення профільного навчання кілька десятиліть тому.

Водночас якщо військовослужбовець вирішує укласти новий мотиваційний контракт, час його служби за старим договором не буде включено до безпосереднього строку дії цієї нової угоди. Фактично відлік часу за мотиваційним контрактом починається заново, без перенесення попередніх місяців чи років служби в його межі.

Попри це, попередній стаж не анулюється безслідно. Увесь період служби за минулим контрактом обов'язково зараховується до загального строку військової служби громадянина. А потім цей сумарний показник безпосередньо впливає на розрахунок термінів відстрочки.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, молодий вік бійця та проходження служби в лавах Збройних сил за контрактом не гарантує автоматично отримання державної виплати в розмірі 1 млн гривень. Вирішальне значення має правова форма та умови укладеного договору.

Водночас оформлення відстрочки від мобілізації після закінчення терміну військового контракту не надає військовим потім права на виїзд за межі країни. Перетнути державний кордон колишні військовослужбовці можуть виключно за наявності додаткових підстав.