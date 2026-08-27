Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військовий контракт із 90-х: як рахують стаж при перепідписанні

Військовий контракт із 90-х: як рахують стаж при перепідписанні

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 12:20
Перепідписання контракту: чи врахують попередній військовий стаж
Військові навчання. Фото: 68 ОАЕМБР

Військовий стаж із попередніх угод впливатиме на терміни відстрочки після звільнення за мотиваційним контрактом, але не зараховуватиметься до його тривалості. Також в Україні визнають першим контрактом ті документи, які офіцери підписували у 90-х роках.

Про це повідомили в Силах оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яку силу має старий контракт зі ЗСУ з 90-х років

Військовослужбовці, які розпочали свій професійний шлях ще у 90-х роках, мають офіційне підтвердження статусу, що це перший контракт. Документ про проходження служби, який випускники військових навчальних закладів підписували у дев'яностих роках, наразі юридично визнається їхнім першим контрактом. Це правило поширюється на тих громадян, чия кар'єра стартувала одразу після завершення профільного навчання кілька десятиліть тому.

Водночас якщо військовослужбовець вирішує укласти новий мотиваційний контракт, час його служби за старим договором не буде включено до безпосереднього строку дії цієї нової угоди. Фактично відлік часу за мотиваційним контрактом починається заново, без перенесення попередніх місяців чи років служби в його межі.

Попри це, попередній стаж не анулюється безслідно. Увесь період служби за минулим контрактом обов'язково зараховується до загального строку військової служби громадянина. А потім цей сумарний показник безпосередньо впливає на розрахунок термінів відстрочки

Читайте також:

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, молодий вік бійця та проходження служби в лавах Збройних сил за контрактом не гарантує автоматично отримання державної виплати в розмірі 1 млн гривень. Вирішальне значення має правова форма та умови укладеного договору.

Водночас оформлення відстрочки від мобілізації після закінчення терміну військового контракту не надає військовим потім права на виїзд за межі країни. Перетнути державний кордон колишні військовослужбовці можуть виключно за наявності додаткових підстав.

ЗСУ армія мобілізація контракт військовослужбовці
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації