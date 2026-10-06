Что делать, если военнослужащий пропал без вести: инструкция и контакты

Консультация родственников пропавших без вести и погибших бойцов. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)/t.me@Koord_shtab

Если связь с военнослужащим или гражданским лицом прервалась, семья должна немедленно сообщить об этом в полицию и сдать биоматериалы. Правоохранители разъяснили, какие документы необходимы и куда обращаться, чтобы информация попала в поисковые реестры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Министерства внутренних дел Украины.

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Заявление в полицию и статус потерпевшего

Чем быстрее родственники обратятся в ближайшее отделение полиции, тем больше шансов на успешный розыск. Согласно статьям 56 и 220 Уголовно-процессуального кодекса Украины, статус потерпевшего позволяет инициировать допросы, представлять доказательства и требовать проведения портретных или других экспертиз.

Что взять с собой к следователю

Чтобы полиция оперативно приступила к работе, заявителю необходимо подтвердить свою личность паспортом и доказать родственную связь с пропавшим.

В перечень необходимых документов входят:

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свидетельство о браке (в случае обращения супруги или супруга);

свидетельство о рождении пропавшего лица (если обращаются родители);

свидетельство о рождении заявителя и пропавшего (в случае обращения брата, сестры, сына или дочери);

фотография пропавшего лица;

любые другие фактические доказательства (сохранившаяся переписка, сообщения от очевидцев или сослуживцев и т. п.);

уведомление из ТЦК и СП о безвестном исчезновении (в случае исчезновения военнослужащего).

В случаях, когда семья ещё не получила официального документа от военкомата, следует самостоятельно обратиться в ТЦК и СП по месту жительства или службы пропавшего бойца с заявлением о предоставлении соответствующего уведомления или справки.

Биологические образцы для идентификации

Очень важным этапом поиска является ДНК-экспертиза. Кровные родственники, то есть родители, дети, братья или сестры, должны сдать образцы букального эпителия. Эта процедура безболезненна и полностью бесплатна. Если же кровных родственников нет, следствию передают личные вещи пропавшего.

Они не должны подвергаться термической обработке, то есть быть выстиранными, отпаренными или отглаженными. Для экспертизы подойдут бритва, зубная щетка, нижнее белье, головной убор или шарф.

Регистрация в базах данных МВД

В сервисе "Единое окно для граждан" после предварительной авторизации необходимо выбрать раздел "Подача анкеты о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах, в Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Далее следует подать запрос и получить выписку из профильного Единого реестра. Перед этим правоохранители советуют ознакомиться на сайте МВД в разделе «Пропавшие граждане и дети» с информацией о том, находится ли человек в розыске по категории «пропавший без вести». Если таких данных нет, необходимо обратиться в подразделение Национальной полиции для выяснения причин.

Сам запрос на выписку можно оформить онлайн в «Едином окне», отправить по электронной почте на pgmia@mvs.gov.ua или же отправить обычной почтой по адресу: г. Киев, 00024, ул. Академика Богомольца, 10. К запросу обязательно прилагаются копия паспорта, копия документа, подтверждающего степень родственных связей, и копия уведомления из ТЦК и СП (если пропал военнослужащий).

Обращение в координационные штабы

Для комплексного розыска данные о пленении, депортации или исчезновении лица передаются в организации, осуществляющие функции поиска.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными необходимо создать "Личный кабинет" и подать анкету. Контакты штаба: электронный адрес koord@gur.gov.ua, горячая линия 0 800 300 529 и +38 (044) 390 43 90 (для звонков из-за рубежа), физический адрес — 04176, г. Киев, ул. Спасская, 37.

Национальное информационное бюро принимает заявления онлайн, по номеру горячей линии 1648 (+38 (044) 287-81-65 для международных звонков) или в письменном виде по адресу: 01133, г. Киев, ул. Е. Коновальца, 36-Б, лит. А2.

Служба безопасности Украины координирует поисковые мероприятия через Объединенный центр по координации поиска и освобождения. Связаться со специалистами можно через сайт Службы безопасности Украины или по номерам +38 098 321 11 21 и 044 32 11 21. Кроме того, необходимо подать онлайн-запрос в Центральное агентство по розыску Международного комитета Красного Креста. Обращения также принимаются по электронной почте

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