Що робити, якщо військовий зник безвісти: інструкція та контакти

Консультація родичів зниклх безвісти та загиблих бійців. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)/t.me@Koord_shtab

Якщо зв'язок із військовим або цивільним обірвався, родина має негайно повідомити поліцію та здати біоматеріали. Правоохоронці пояснили, які документи потрібні та куди звертатися, щоб інформація потрапила до пошукових реєстрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пояснення від Міністерства внутрішніх справ України.

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Заява до поліції та статус потерпілого

Чим швидше рідні звернуться до найближчого відділення поліції, то більше шансів на успішний розшук. Згідно зі статтями 56 та 220 Кримінального процесуального кодексу України, статус потерпілого дозволяє ініціювати допити, подавати докази та вимагати проведення портретних чи інших експертиз.

Що взяти з собою до слідчого

Щоб поліція оперативно розпочала роботу, заявнику необхідно підтвердити свою особу паспортом та довести родинний зв'язок зі зниклим.

До переліку необхідних документів належать:

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свідоцтво про шлюб (у випадку звернення дружини або чоловіка);

свідоцтво про народження зниклої особи (якщо звертаються батьки);

свідоцтво про народження заявника та зниклого (у випадку звернення брата, сестри, сина чи дочки);

фотокартка зниклої особи;

будь-які інші фактичні докази (збережене листування, сповіщення від очевидців або побратимів тощо);

сповіщення з ТЦК та СП про безвісне зникнення (у разі зникнення військовослужбовця).

У випадках, коли родина ще не отримала офіційного паперу від військкомату, слід самостійно звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання чи служби зниклого бійця із заявою про надання відповідного сповіщення або довідки.

Біологічні зразки для ідентифікації

Дуже важливим етапом пошуку є ДНК-експертиза. Кровні родичі, тобто батьки, діти, брати або сестри, мають здати зразки букального епітелію. Ця процедура є безболісною та повністю безоплатною. Якщо ж кровних родичів немає, слідству передають особисті речі зниклої особи.

Вони не повинні піддаватися термічній обробці, тобто бути випраними, відпареними чи попрасованими. Для експертизи підійдуть станок для гоління, зубна щітка, натільна білизна, головний убір або шарф.

Реєстрація у базах даних МВС

У сервісі "Єдине вікно для громадян" після попередньої авторизації потрібно обрати розділ "Подача анкети про особу, зниклу безвісти за особливих обставин до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

Далі варто подати запит та отримати витяг із профільного Єдиного реєстру. Перед цим правоохоронці радять переглянути на сайті МВС у розділі "Зниклі громадяни та діти" інформацію про перебування людини в розшуку за категорією "зниклий безвісти". Якщо таких даних немає, необхідно звернутися до підрозділу Національної поліції для з'ясування причин.

Сам запит на витяг можна оформити онлайн у "Єдиному вікні", надіслати електронною поштою на pgmia@mvs.gov.ua або ж відправити звичайною поштою на адресу: м. Київ, 00024, вул. Академіка Богомольця, 10. До запиту обов'язково додають копію паспорта, копію документа про ступінь родинних зв’язків та копію сповіщення з ТЦК та СП (якщо зник військовий).

Звернення до координаційних штабів

Для комплексного розшуку дані про полон, депортацію чи зникнення особи передають до організацій, які здійснюють функції пошуку.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими необхідно створити "Особистий кабінет" та подати анкету. Контакти штабу: електронна адреса koord@gur.gov.ua, гаряча лінія 0 800 300 529 та +38 (044) 390 43 90 (для дзвінків з-за кордону), фізична адреса — 04176, м. Київ, вул. Спаська, 37.

Національне інформаційне бюро приймає заяви онлайн, за номером гарячої лінії 1648 (+38 (044) 287-81-65 для міжнародних дзвінків) або письмово за адресою: 01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця 36-Б літ. А2.

Служба безпеки України координує пошукові заходи через Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення. Зв'язатися з фахівцями можна через сайт Служби безпеки України або за номерами +38 098 321 11 21 та 044 32 11 21. Крім того, необхідно подати онлайн-запит до Центрального агентства з розшуку Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Звернення також приймають на електронну пошту

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