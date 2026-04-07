Военный омбудсмен: больше всего потерь несем во время ротаций на позиции

Дата публикации 7 апреля 2026 00:33
Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: uk.wikipedia.org

Сейчас украинские военные несут наибольшие потери не во время боев, а во время ротаций с позиции на позицию. Бойцы считают пребывание на уже занятых рубежах более безопасным, чем перемещение во время ротации, когда риски существенно возрастают.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина.

Наибольшие потери украинских военных

Решетилова рассказала, что были случаи, когда родственники военнослужащих обращались с просьбой вывести бойцов из опасных участков. В ответ командование принимало решение о разблокировании таких позиций. Для этого привлекали дополнительные штурмовые подразделения, которые, несмотря на значительные трудности, прорывались к заблокированным точкам и налаживали логистику.

Впрочем, даже после этого часть военных отказывалась покидать свои позиции. По словам омбудсмена, бойцы считают пребывание на уже занятых рубежах более безопасным, чем перемещение во время ротации, когда риски существенно возрастают.

"Есть мольбы родных о выводе, но также я понимаю военного, который говорит, что это слишком опасно, и лучше дольше пробыть там, чем часто осуществлять ротации", — сказала Ольге Решетилова.

Она также отметила, что подходы к организации ротаций в различных подразделениях отличаются. Именно поэтому этот вопрос остается одним из ключевых для анализа. В частности, в Офисе функционирует отдельное подразделение, которое исследует боевое применение войск, включая эффективность планирования эвакуации и ротаций, чтобы выявить недостатки и улучшить безопасность военнослужащих.

Как сообщает Новини.LIVE, 26 марта в ВСУ заявили, что уже видят признаки начавшегося весеннего наступления России. На отдельных участках после потепления враг резко нарастил активность и действует по привычной схеме мелких штурмовых групп и вклинивания вглубь.

Также военный 3-го механизированного батальона оценил риски перемирия на Пасху. Он считает, что прекращение огня может сыграть на пользу российским войскам. По словам бойца, противник способен накопить значительные силы и подтянуть резервы.

война в Украине фронт Ольга Решетилова
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
