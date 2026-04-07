Військовий омбудсман: найбільше втрат несемо під час ротацій на позиції

Військовий омбудсман Ольга Решетилова. Фото: uk.wikipedia.org

Наразі українські військові зазнають найбільших втрат не під час боїв, а під час ротацій з позиції на позицію. Бійці вважають перебування на вже зайнятих рубежах безпечнішим, ніж переміщення під час ротації, коли ризики суттєво зростають.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна.

Найбільші втрати українських військових

Решетилова розповіла, що були випадки, коли родичі військовослужбовців зверталися з проханням вивести бійців із небезпечних ділянок. У відповідь командування ухвалювало рішення про розблокування таких позицій. Для цього залучали додаткові штурмові підрозділи, які, попри значні труднощі, проривалися до заблокованих точок і налагоджували логістику.

Втім, навіть після цього частина військових відмовлялася залишати свої позиції. За словами омбудсмена, бійці вважають перебування на вже зайнятих рубежах безпечнішим, ніж переміщення під час ротації, коли ризики суттєво зростають.

"Є благання рідних про виведення, але також я розумію військового, який говорить, що це надто небезпечно, і краще довше пробути там, ніж часто здійснювати ротації", — сказала Ольге Решетилова.

Вона також зазначила, що підходи до організації ротацій у різних підрозділах відрізняються. Саме тому це питання залишається одним із ключових для аналізу. Зокрема, в Офісі функціонує окремий підрозділ, який досліджує бойове застосування військ, включно з ефективністю планування евакуації та ротацій, аби виявити недоліки та покращити безпеку військовослужбовців.

Як повідомляє Новини.LIVE, 26 березня у ЗСУ заявили, що вже бачать ознаки розпочатого весняного наступу Росії. На окремих ділянках після потепління ворог різко наростив активність і діє за звичною схемою дрібних штурмових груп та вклинювання вглиб.

Також військовий 3-го механізованого батальйону оцінив ризики перемир'я на Великдень. Він вважає, що припинення вогню може зіграти на користь російським військам. За словами бійця, противник здатен накопичити значні сили та підтягнути резерви.