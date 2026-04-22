Военный получил инвалидность: какую денежную помощь можно получить

Человек в военной форме достает деньги из кармана.

Украинские военные в случае, если им установили инвалидность, имеют право получить единовременную денежную помощь. В 2026 году максимальная сумма достигает до 1,33 млн гривен.

Какую единовременную денежную помощь могут получить военные с инвалидностью

Как отметили в Киевском областном ТЦК в Facebook, сумма единовременно денежной помощи зависит от прожиточного минимума (3328 гривен в 2026 году) и группы инвалидности.

Если инвалидность установлена в связи с защитой государства или выполнением обязанностей военной службы, тогда размер единовременной выплаты составляет:

для I группы — около 1,33 млн гривен;

для II группы — ориентировочно 998 тысяч гривен;

Для III группы — примерно 832 тысячи гривен.

Если инвалидность связана с прохождением службы (из-за болезни или несчастного случая, не связанные непосредственно с боевыми действиями), предусмотрены такие суммы:

Читайте также:

I группа — около 399 тысяч гривен;

II группа — ориентировочно 299 тысяч гривен;

III группа — примерно 233 тысячи гривен.

Если же речь идет о частичной утрате трудоспособности без установления группы инвалидности, размер выплаты определяется в зависимости от процента утраты трудоспособности.

Сумма в таком случае исчисляется как соответствующий процент от 70-кратного прожиточного минимума (232 960 грн).

Например, в случае 20% потери трудоспособности расчет выглядит так: 20% × 232 960 грн = 46 792 грн.

Для оформления единовременной денежной помощи военнослужащие, которые продолжают службу, обращаются в свою воинскую часть, а уволенные — в ТЦК и СП.

Пост от Киевского ОТЦК по выплатам.

Как сообщало Новини.LIVE, военные, которые попали в больницу из-за ранения в результате боевых действий, имеют право на денежную помощь от государства. Эта выплата осуществляется ежемесячно, в течение всего времени лечения.

Также мы писали, когда военным должны прийти премии и "боевые" выплаты в апреле.