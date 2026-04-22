Військовий отримав інвалідність: яку грошову допомогу можна отримати

Українські військові у разі, якщо їм встановили інвалідність, мають право отримати одноразову грошову допомогу. У 2026 році максимальна сума досягає до 1,33 млн гривень.

Яку одноразову грошову допомогу можуть отримати військові з інвалідністю

Як зазначили у Київському обласному ТЦК в Facebook, сума одноразово грошової допомоги залежить від прожиткового мінімуму (3328 гривень у 2026 році) і групи інвалідності.

Якщо інвалідність встановлено у зв’язку із захистом держави або виконанням обов’язків військової служби, тоді розмір одноразової виплати становить:

для I групи — близько 1,33 млн гривень;

для II групи — орієнтовно 998 тисяч гривень;

Для III групи — приблизно 832 тисячі гривень.

Якщо інвалідність пов'язана з проходження служби (через хворобу або нещасний випадок, не пов’язані безпосередньо з бойовими діями), передбачені такі суми:

I група — близько 399 тисяч гривень;

II група — орієнтовно 299 тисяч гривень;

III група — приблизно 233 тисячі гривень.

Якщо ж ідеться про часткову втрату працездатності без встановлення групи інвалідності, розмір виплати визначається залежно від відсотка втрати працездатності.

Сума в такому випадку обчислюється як відповідний відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму (232 960 грн).

Наприклад, у разі 20% втрати працездатності розрахунок виглядає так: 20% × 232 960 грн = 46 792 грн.

Для оформлення одноразової грошової допомоги військовослужбовці, які продовжують службу, звертаються до своєї військової частини, а звільнені — до ТЦК та СП.

