Военнослужащий ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные, которые выполняли боевые задачи, но получили меньшую сумму выплат, чем ожидали, — не должны торопиться с выводами. Для начала военнослужащим стоит проверить, за какой период и на основании каких документов были начислены деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

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Как проверить начисление боевых выплат

В ТЦК рассказали, что для проверки выплат военные могут предпринять следующие шаги:

проверить расчетный лист . Прежде всего нужно обратиться в финансовую службу своей воинской части, чтобы узнать о начислении денежного обеспечения за соответствующий месяц. В частности, стоит проверить, включили ли в расчет дополнительное вознаграждение и за какой именно период его выплатили;

. Прежде всего нужно обратиться в финансовую службу своей воинской части, чтобы узнать о начислении денежного обеспечения за соответствующий месяц. В частности, стоит проверить, включили ли в расчет дополнительное вознаграждение и за какой именно период его выплатили; свернуть даты выполнения задач . Необходимо сравнить полученные суммы с периодами выполнения боевых или специальных задач. При этом следует учитывать, что размер дополнительного вознаграждения определяется с учетом вида задачи, условий ее выполнения и наличия документального подтверждения. Сам факт пребывания в районе боевых действий не означает автоматического права на одинаковую доплату за каждый день;

. Необходимо сравнить полученные суммы с периодами выполнения боевых или специальных задач. При этом следует учитывать, что размер дополнительного вознаграждения определяется с учетом вида задачи, условий ее выполнения и наличия документального подтверждения. Сам факт пребывания в районе боевых действий не означает автоматического права на одинаковую доплату за каждый день; выяснить, имеется ли приказ о выплате . Дополнительное вознаграждение начисляется при наличии необходимых подтверждающих документов и соответствующего приказа. Если отдельные дни не попали в расчет, военнослужащему следует уточнить у командира подразделения, были ли переданы в финансовую службу все необходимые сведения;

. Дополнительное вознаграждение начисляется при наличии необходимых подтверждающих документов и соответствующего приказа. Если отдельные дни не попали в расчет, военнослужащему следует уточнить у командира подразделения, были ли переданы в финансовую службу все необходимые сведения; в случае ошибок подать рапорт . Если в ходе проверки выявлены несоответствия, необходимо письменно обратиться к командиру воинской части с просьбой проверить правильность начисления выплаты и дополнительного вознаграждения за определенный период. В рапорте следует указать конкретные даты выполнения задач и попросить предоставить официальный письменный ответ;

. Если в ходе проверки выявлены несоответствия, необходимо письменно обратиться к командиру воинской части с просьбой проверить правильность начисления выплаты и дополнительного вознаграждения за определенный период. В рапорте следует указать конкретные даты выполнения задач и попросить предоставить официальный письменный ответ; сохранить документы. Военному рекомендуется оставить себе копию поданного рапорта, подтверждение его подачи, расчетные листы и полученные ответы. Эти материалы могут понадобиться в дальнейшем для обжалования решения или обращения в органы более высокого уровня.

"Помни: если сумма не совпадает с ожидаемой, это еще не доказывает ошибку. Но ты имеешь право выяснить, как рассчитали выплату, и потребовать проверки конкретных начислений", — добавили в ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, после увольнения со службы украинские военные могут получить несколько видов выплат. Среди них: компенсация за неиспользованный отпуск, недополученное имущество, пособие на оздоровление и социально-бытовые нужды и т. д.

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