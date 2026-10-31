Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Українські військові, які були на бойових завданнях, але отримали суму виплат меншу ніж очікували — не повинні поспішати робити висновки. Для початку військовослужбовцям варто перевірити, за який період і на підставі яких документів були нараховані гроші.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

Реклама

Як перевірити нарахування бойових виплат

У ТЦК розповіли, що для перевірки виплат військові можуть зробити наступні кроки:

перевірити розрахунковий лист . Насамперед потрібно звернутися до фінансової служби своєї військової частини, щоб дізнатися про нарахування грошового забезпечення за відповідний місяць. Зокрема, варто перевірити, чи включили до розрахунку додаткову винагороду та за який саме період її виплатили;

. Насамперед потрібно звернутися до фінансової служби своєї військової частини, щоб дізнатися про нарахування грошового забезпечення за відповідний місяць. Зокрема, варто перевірити, чи включили до розрахунку додаткову винагороду та за який саме період її виплатили; звірити дати виконання завдань . Необхідно порівняти отримані суми з періодами виконання бойових або спеціальних завдань. При цьому слід враховувати, що розмір додаткової винагороди визначається з огляду на вид завдання, умови його виконання та наявність документального підтвердження. Сам факт перебування в районі бойових дій не означає автоматичного права на однакову доплату за кожен день;

. Необхідно порівняти отримані суми з періодами виконання бойових або спеціальних завдань. При цьому слід враховувати, що розмір додаткової винагороди визначається з огляду на вид завдання, умови його виконання та наявність документального підтвердження. Сам факт перебування в районі бойових дій не означає автоматичного права на однакову доплату за кожен день; з'ясувати, чи є наказ про виплату . Додаткову винагороду нараховують за наявності необхідних підтверджуючих документів і відповідного наказу. Якщо окремі дні не потрапили до розрахунку, військовому варто уточнити у командира підрозділу, чи були передані до фінансової служби всі необхідні відомості;

. Додаткову винагороду нараховують за наявності необхідних підтверджуючих документів і відповідного наказу. Якщо окремі дні не потрапили до розрахунку, військовому варто уточнити у командира підрозділу, чи були передані до фінансової служби всі необхідні відомості; у разі помилок подати рапорт . Якщо під час перевірки виявлено невідповідності, потрібно письмово звернутися до командира військової частини з проханням перевірити правильність нарахування виплати та додаткової винагороди за визначений період. У рапорті слід вказати конкретні дати виконання завдань і попросити надати офіційну письмову відповідь;

. Якщо під час перевірки виявлено невідповідності, потрібно письмово звернутися до командира військової частини з проханням перевірити правильність нарахування виплати та додаткової винагороди за визначений період. У рапорті слід вказати конкретні дати виконання завдань і попросити надати офіційну письмову відповідь; зберегти документи. Військовому рекомендують залишити собі копію поданого рапорту, підтвердження його подання, розрахункові листи та отримані відповіді. Ці матеріали можуть знадобитися надалі для оскарження рішення або звернення до органів вищого рівня.

"Пам’ятай: якщо сума не збігається з очікуваною, це ще не доводить помилку. Але ти маєш право з’ясувати, як розрахували виплату, і вимагати перевірки конкретних нарахувань", — додали у ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, після звільнення зі служби українські військові можуть отримати кілька видів виплат. Серед цього списку: компенсація за невикористану відпустку, недоотримане речове майно, допомога на оздоровлення та соціально-побутові потреби тощо.

Читайте також:

Також ми писали, яке грошове забезпечення у військових планують зробити у 2027 році.