Україна
Военный потерял имущество — куда обращаться

Дата публикации 13 января 2026 15:25
Потеря имущества в ВСУ - как списывают имущество в армии
Украинские военнослужащие. Фото: 66 ОМБр им. князя Мстислава Храброго

Военнослужащий, который во время службы в ВСУ потерял выданное ему имущество, должен сообщить об этом своему непосредственному командиру. После этого должна быть создана комиссия, которая оценит причину потери и объем убытков.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Потеря имущества в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил, поступая на военную службу, получают соответствующее имущество.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что делать военному, который по тем или иным причинам потерял имущество.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, комментируя такую ситуацию, что военнослужащему нужно обратиться к командиру своего подразделения. Дальнейший процесс списания имущества запускает именно это звено.

Что должны сделать командиры подразделений и воинской части

Юрист рассказал, как это происходит на практике.

"Командир подразделения (или ответственные лица) фиксирует факт потери, повреждения или уничтожения имущества, которое находилось на обеспечении части", — отметил Айвазян.

После этого создается комиссия, которая составляет Акт качественного (технического) состояния (или другой соответствующий документ, например акт на списание), подробно описывающий состояние имущества, причину потери и оценку ущерба.

"Акт подписывается членами комиссии, а затем утверждается командиром воинской части и скрепляется гербовой печатью", — добавил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, существуют ли какие-то сроки замены изношенного имущества военного.

Добавим, мы сообщали о том, что делать мобилизованному, если на БОВП его не обеспечили имуществом.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
