Потеря имущества в ВСУ - как списывают имущество в армии

Военный потерял имущество — куда обращаться
Военнослужащий, который во время службы в ВСУ потерял выданное ему имущество, должен сообщить об этом своему непосредственному командиру. После этого должна быть создана комиссия, которая оценит причину потери и объем убытков.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Потеря имущества в ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил, поступая на военную службу, получают соответствующее имущество.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что делать военному, который по тем или иным причинам потерял имущество.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, комментируя такую ситуацию, что военнослужащему нужно обратиться к командиру своего подразделения. Дальнейший процесс списания имущества запускает именно это звено.
Что должны сделать командиры подразделений и воинской части
Юрист рассказал, как это происходит на практике.
"Командир подразделения (или ответственные лица) фиксирует факт потери, повреждения или уничтожения имущества, которое находилось на обеспечении части", — отметил Айвазян.
После этого создается комиссия, которая составляет Акт качественного (технического) состояния (или другой соответствующий документ, например акт на списание), подробно описывающий состояние имущества, причину потери и оценку ущерба.
"Акт подписывается членами комиссии, а затем утверждается командиром воинской части и скрепляется гербовой печатью", — добавил адвокат.
