Втрата майна у ЗСУ - як списують майно в армії

Українські військовослужбовці. Фото: 66 ОМБр ім. князя Мстислава Хороброго

Військовослужбовець, який під час служби у ЗСУ втратив видане йому майно, повинен повідомити про це своєму безпосередньому командиру. Після цього має бути створена комісія, яка оцінить причину втрати та обсяг збитків.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Втрата майна у ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил, вступаючи на військову службу, отримують відповідне майно.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що робити військовому, який з тих чи інших причин втратив майно.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи таку ситуацію, що військовослужбовцю потрібно звернутися до командира свого підрозділу. Подальший процес списання майна запускає саме ця ланка.

Що мають зробити командири підрозділів та військової частини

Юрист розповів, як це відбувається на практиці.

"Командир підрозділу (або відповідальні особи) фіксує факт втрати, пошкодження чи знищення майна, яке перебувало на забезпеченні частини", — зазначив Айвазян.

Після цього створюється комісія, яка складає Акт якісного (технічного) стану (або інший відповідний документ, як-от акт на списання), що детально описує стан майна, причину втрати та оцінку збитків.

"Акт підписується членами комісії, а потім затверджується командиром військової частини та скріплюється гербовою печаткою", — додав адвокат.

