Пропажа без вести на войне - что делать родственникам

Родственники военнослужащего ВСУ, который пропал без вести во время войны, должны в кратчайшие сроки обратиться в Национальную полицию. После оформления факта исчезновения они должны получить выписки из ЕРДР.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Куда надо идти после исчезновения военного

Военнослужащие, которые находятся на линии боевого соприкосновения или выполняют какие-то другие боевые задачи, при некоторых обстоятельствах (в частности, участие в боях) могут пропасть без вести.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что надо в первую очередь сделать родственникам таких военнослужащих.

"В случае получения извещения об исчезновении без вести при особых обстоятельствах военнослужащего или потери связи с гражданским лицом, близким родственникам в первую очередь нужно обратиться в ближайшее подразделение Национальной полиции по месту своего пребывания с заявлением о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, и сообщить об обстоятельствах исчезновения", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что родственники пропавшего без вести должны предоставить следователю полную и точную информацию о личности, в частности фотографии, описание внешности, особые приметы, одежду и все известные детали.

Какой документ родственники должны получить в полиции

"Кроме того, необходимо сдать образцы для вывода ДНК-профиля (для забора биологического материала подлежат кровные родственники пропавшего: отец, мать, родные братья/сестры, родные дети)", — подчеркнул адвокат.

После этого родственники пропавшего без вести должны зафиксировать факт объявления пропавшего без вести военного в розыск.

"После внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований родные должны получить от следователя выписку из ЕРДР и памятку о процессуальных правах заявителя", — резюмировал Юрий Айвазян.

