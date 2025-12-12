Видео
Україна
Военный пропал без вести — что должна сделать семья

Военный пропал без вести — что должна сделать семья

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 12:20
Пропажа без вести на войне - что делать родственникам
Военнослужащий с семьей. Фото: "Консультант"

Родственники военнослужащего ВСУ, который пропал без вести во время войны, должны в кратчайшие сроки обратиться в Национальную полицию. После оформления факта исчезновения они должны получить выписки из ЕРДР.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Куда надо идти после исчезновения военного

Военнослужащие, которые находятся на линии боевого соприкосновения или выполняют какие-то другие боевые задачи, при некоторых обстоятельствах (в частности, участие в боях) могут пропасть без вести.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что надо в первую очередь сделать родственникам таких военнослужащих.

"В случае получения извещения об исчезновении без вести при особых обстоятельствах военнослужащего или потери связи с гражданским лицом, близким родственникам в первую очередь нужно обратиться в ближайшее подразделение Национальной полиции по месту своего пребывания с заявлением о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, и сообщить об обстоятельствах исчезновения", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что родственники пропавшего без вести должны предоставить следователю полную и точную информацию о личности, в частности фотографии, описание внешности, особые приметы, одежду и все известные детали.

Какой документ родственники должны получить в полиции

"Кроме того, необходимо сдать образцы для вывода ДНК-профиля (для забора биологического материала подлежат кровные родственники пропавшего: отец, мать, родные братья/сестры, родные дети)", — подчеркнул адвокат.

После этого родственники пропавшего без вести должны зафиксировать факт объявления пропавшего без вести военного в розыск.

"После внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований родные должны получить от следователя выписку из ЕРДР и памятку о процессуальных правах заявителя", — резюмировал Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть льготы для семей пропавших без вести.

Добавим, мы сообщали о том, зачем родственникам пропавшего без вести военнослужащего надо идти в суд.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
