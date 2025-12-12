Зникнення безвісти на війні - що робити родичам

Військовослужбовець з родиною. Фото: "Консультант"

Родичі військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час війни, мають у найкоротші строки звернутися до Національної поліції. Після оформлення факту зникнення вони повинні отримати витягу із ЄРДР.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Куди треба йти після зникнення військового

Військовослужбовці, які перебувають на лінії бойового зіткнення чи виконують якісь інші бойові завдання, за деяких обставин (зокрема, участь у боях) можуть зникнути безвісти.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що треба у першу чергу зробити родичам таких військовослужбовців.

"У разі отримання сповіщення про зникнення безвісти за особливих обставин військовослужбовця або втрати зв’язку з цивільною особою, близьким родичам в першу чергу потрібно звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції за місцем свого перебування із заявою про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та повідомити про обставини зникнення", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що родичі зниклого безвісти мають надати слідчому повну і точну інформацію про особу, зокрема фотографії, опис зовнішності, особливі прикмети, одяг та всі відомі деталі.

Який документ родичі мають отримати в поліції

"Крім того, необхідно здати зразки для виведення ДНК-профілю (для забору біологічного матеріалу підлягають кровні родичі зниклого: батько, мати, рідні брати/сестри, рідні діти)", — наголосив адвокат.

Після цього родичі зниклого безвісти повинні зафіксувати факт оголошення зниклого безвісти військового у розшук.

"Після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань рідні мають отримати від слідчого витяг з ЄРДР та пам’ятку про процесуальні права заявника", — резюмував Юрій Айвазян.

