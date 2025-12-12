Відео
Головна Мобілізація Військовий зник безвісти — що має зробити родина

Військовий зник безвісти — що має зробити родина

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:20
Зникнення безвісти на війні - що робити родичам
Військовослужбовець з родиною. Фото: "Консультант"

Родичі військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час війни, мають у найкоротші строки звернутися до Національної поліції. Після оформлення факту зникнення вони повинні отримати витягу із ЄРДР.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Куди треба йти після зникнення військового

Військовослужбовці, які перебувають на лінії бойового зіткнення чи виконують якісь інші бойові завдання, за деяких обставин (зокрема, участь у боях) можуть зникнути безвісти.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що треба у першу чергу зробити родичам таких військовослужбовців.

"У разі отримання сповіщення про зникнення безвісти за особливих обставин військовослужбовця або втрати зв’язку з цивільною особою, близьким родичам в першу чергу потрібно звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції за місцем свого перебування із заявою про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та повідомити про обставини зникнення", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що родичі зниклого безвісти мають надати слідчому повну і точну інформацію про особу, зокрема фотографії, опис зовнішності, особливі прикмети, одяг та всі відомі деталі.

Який документ родичі мають отримати в поліції

"Крім того, необхідно здати зразки для виведення ДНК-профілю (для забору біологічного матеріалу підлягають кровні родичі зниклого: батько, мати, рідні брати/сестри, рідні діти)", — наголосив адвокат.

Після цього родичі зниклого безвісти повинні зафіксувати факт оголошення зниклого безвісти військового у розшук.

"Після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань рідні мають отримати від слідчого витяг з ЄРДР та пам’ятку про процесуальні права заявника", — резюмував Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є пільги для родин зниклих безвісти.

Додамо, ми повідомляли про те, навіщо родичам зниклого безвісти військовослужбовця треба іти в суд.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
