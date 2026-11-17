Девочка обнимает военнослужащего. Фото иллюстративное: armyinform.com

Дети пропавших без вести военнослужащих могут получать пенсию в связи с потерей кормильца. Оформление таких выплат не означает, что защитника Украины преждевременно признали погибшим. Денежная помощь необходима ребенку для социальной защиты и обеспечения повседневных нужд.

Об этом 14 ноября сообщил Харьковский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто и при каких обстоятельствах имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца

Получить выплату можно через месяц после того, как информацию об исчезновении военного внесли в Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах. Отсчет начинается не со дня, когда о пропаже узнали родственники воина, а с даты внесения данных в реестр.

Право на пенсию имеют:

несовершеннолетние дети;

дети, которые обучаются по дневной форме (до завершения обучения или до достижения 23-летнего возраста);

дети-сироты в возрасте до 23 лет;

совершеннолетние дети, которые получили инвалидность, когда еще были несовершеннолетними.

Алгоритм оформления пенсии

Для оформления пенсии необходимо пройти три этапа: первый — подготовка документов. Потребуются, в частности, свидетельство о рождении ребенка, документы представителя несовершеннолетнего, выписка из Единого реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах. Второй шаг — подача заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Далее останется только ждать решения Пенсионного фонда. Специалисты проверят документы и решат, имеет ли ребенок право на пенсию.

В ТЦК объясняют, что статус пропавшего без вести является основанием для назначения пенсии. Ребенку не нужно доказывать, что он находился на иждивении пропавшего отца или пропавшей матери. Пенсия не зависит от того, какой трудовой стаж был у пропавшего. Оформление таких выплат не означает, что розыск прекратят, а пропавшего без вести признают погибшим.

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"Семья может продолжать ждать возвращения близкого человека и в то же время пользоваться предусмотренным законом правом на социальную защиту ребенка", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Факты" сообщал, что вопрос о призыве мужчин старшего возраста в войско остается открытым. Тех, кому исполнилось 50 лет, не освобождают от мобилизации. Военнообязанными считаются граждане в возрасте от 25 до 60 лет.

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