Дівчинка обіймає військовослужбовця. Фото ілюстративне: armyinform.com

Діти зниклих безвісти військовослужбовців можуть через втрату годувальника отримувати пенсію. Оформлення таких виплат не означає, що захисника України передчасно визнали загиблим. Грошова допомога потрібна дитині для соціального захисту та забезпечення щоденних потреб.

Про це 14 листопада повідомив Харківський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто та за яких обставин має право на пенсію через втрату годувальника

Отримати виплату можна за місяць після того, як інформацію про зникнення військового внесли до Єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин. Відлік починається не від дня, коли про зникнення дізналися родичі воїна, а від дати внесення даних до реєстру.

Право на пенсію мають:

неповнолітні діти;

діти, які навчаються за денною формою (доки не завершать навчання або доки не досягнуть 23-річного віку);

діти-сироти віком до 23 років;

повнолітні діти, які отримали інвалідність, коли були ще неповнолітніми.

Алгоритм оформлення пенсії

Для оформлення пенсії треба пройти три етапи: перший — підготовка документів. Знадобляться, зокрема, свідоцтво про народження дитини, документи представника неповнолітнього, витяг з Єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин. Другий крок — подання заяви до територіального органу Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Далі залишиться тільки чекати на рішення Пенсійного фонду. Фахівці перевірять документи та вирішать, чи має дитина право на пенсію.

У ТЦК пояснюють, що статус зниклого безвісти є підставою для призначення пенсії. Дитина не має доводити, що перебувала на утриманні зниклого батька чи зниклої матері. Пенсія не залежить від того, скільки трудового стажу було у зниклого. Оформлення таких виплат не означає, що розшук припинять, а зниклого безвісти визнають загиблим.

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