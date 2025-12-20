Видео
Военный пытался сорвать мобилизацию — что решил суд

Военный пытался сорвать мобилизацию — что решил суд

Дата публикации 20 декабря 2025 01:03
Военный препятствовал мобилизации — какое решение принял суд
Судейский молоток возле военной формы. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Военнослужащего, который является уроженцем Кременчуга Полтавской области, подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ. Приговора он будет ждать, находясь под стражей.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда города Полтавы от 12 декабря.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 9 декабря на автодороге T-1735 между села Соколова Балка и Нехвороща фигурант на автомобиле Toyota RAV4, намеренно заблокировал движение микроавтобуса Mercedes-Benz, в котором находились мобилизованные. Военный подошел к транспортному средству, достал пистолет, приказал отпустить одного из мужчин, после чего вывез этого военнослужащего в Кременчуг. Из-за таких действий мобилизованные не смогли своевременно прибыть в воинскую часть.

Решение суда

Прокурор и следователь настаивали на взятии подозреваемого под стражу, а адвокат считал, что его подзащитного должен взять на личное поручительство командир воинской части. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. В течение 60 суток, до 7 февраля следующего года, подозреваемый в препятствовании законной деятельности ВСУ, незаконном обращении с оружием и СОЧ (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины, — Ред.), будет находиться под арестом.

Напомним, на Полтавщине вынесли приговор хирургу. Медик обещал за 12 тысяч долларов обеспечить военнообязанного отсрочкой.

Также мы сообщали, что в Черновцах 50-летняя женщина во второй раз совершила убийство. Ей назначили наказание в виде 12 лет заключения.

суд правосудие мобилизация наказание военнослужащие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
