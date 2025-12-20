Військовий перешкоджав мобілізації — яке рішення ухвалив суд

Суддівський молоток біля військової форми. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Військовослужбовця, який є уродженцем Кременчука Полтавської області, підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. На вирок він чекатиме, перебуваючи під вартою.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду міста Полтави від 12 грудня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 9 грудня на автошляху T-1735 між села Соколова Балка та Нехвороща фігурант на автівці Toyota RAV4, навмисно заблокував рух мікроавтобуса Mercedes-Benz, у якому перебували мобілізовані. Військовий підійшов до транспортного засобу, дістав пістолет, наказав відпустити одного з чоловік, після чого вивіз цього військовослужбовця до Кременчука. Через такі дії мобілізовані не змогли своєчасно прибути до військової частини.

Рішення суду

Прокурор і слідчий наполягали на взятті підозрюваного під варту, а адвокат вважав, що його підзахисного має взяти на особисту поруку командир військової частини. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Упродовж 60 діб, до 7 лютого наступного року, підозрюваний у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, незаконному поводженні зі зброєю та СЗЧ (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, — Ред.), перебуватиме під арештом.

