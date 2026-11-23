Военнослужащий беседует с сотрудниками правоохранительных органов. Фото: УНИАН

Военнослужащий, ставший свидетелем ДТП, драки, кражи или нападения, имеет полное право вызвать полицию или подать заявление без разрешения командира. Но важно знать, как военнослужащему действовать при вызове на допрос и каких ограничений в отношении служебной информации следует придерживаться.

Об этом подчеркнули в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Способы обращения военнослужащего в полицию и регистрация заявления

Когда на глазах у военнослужащего происходит правонарушение, он может оперативно передать полиции адрес происшествия, описать обстоятельства и, по возможности, назвать приметы участников.

Сообщить правоохранителям можно четырьмя способами:

позвонить по номеру 102;

позвонить по единому номеру экстренной помощи 112;

лично прийти в ближайшее отделение полиции;

подать письменное заявление.

Если речь идет о возможном уголовном правонарушении, правоохранительные органы обязаны внести сведения по поданному заявлению в Единый реестр досудебных расследований не позднее чем через 24 часа. Такой срок устанавливает статья 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Вызов военнослужащего на допрос в качестве свидетеля

Иначе регулируется ситуация, когда полиция направляет военнослужащему надлежащий вызов на допрос. Согласно статье 66 УПК Украины свидетель обязан явиться по вызову следователя, прокурора или суда и дать правдивые показания.

В то же время закон закрепляет за свидетелем следующие права:

пользоваться помощью адвоката;

отказаться от дачи показаний против себя и близких родственников;

требовать обеспечения безопасности при наличии соответствующих оснований.

Однако порядок действий будет иным, если время допроса совпадает с выполнением служебных задач. В такой ситуации военнослужащий должен уведомить командование и согласовать возможность явки в правоохранительные органы, ведь самовольно покидать место службы ради участия в допросе запрещено.

Защита служебной информации и когда действуют ограничения

Военнослужащий должен учитывать требования военных уставов и правила охраны служебной информации, если событие касается деятельности воинской части, прохождения службы или затрагивает данные о боевых задачах, позициях или перемещениях подразделений.

"Обращение в полицию не дает права разглашать информацию, которая может нанести ущерб подразделению или создать угрозу другим военнослужащим", — подчеркнули в ТЦК.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине пересмотрели правила возвращения в армию бойцов, самовольно покинувших место службы. Упрощенный механизм действовал только до 20 сентября 2026 года, а после этой даты восстановление происходит по стандартной и более длительной процедуре. Сейчас желающим вернуться в армию сначала нужно обратиться в Военную службу правопорядка, после чего их направляют в резервные батальоны.

В то же время юристы напоминали, что именно ВСП занимается вопросами армейской дисциплины и случаями дезертирства. А вот за бытовые нарушения, такие как ДТП или кражи, военных задерживают обычные патрульные полицейские, ведь военный билет не освобождает от ответственности перед законом.