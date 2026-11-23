Военный стал свидетелем преступления: имеет ли он право вмешиваться
Военнослужащий, ставший свидетелем ДТП, драки, кражи или нападения, имеет полное право вызвать полицию или подать заявление без разрешения командира. Но важно знать, как военнослужащему действовать при вызове на допрос и каких ограничений в отношении служебной информации следует придерживаться.
Об этом подчеркнули в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Способы обращения военнослужащего в полицию и регистрация заявления
Когда на глазах у военнослужащего происходит правонарушение, он может оперативно передать полиции адрес происшествия, описать обстоятельства и, по возможности, назвать приметы участников.
Сообщить правоохранителям можно четырьмя способами:
- позвонить по номеру 102;
- позвонить по единому номеру экстренной помощи 112;
- лично прийти в ближайшее отделение полиции;
- подать письменное заявление.
Если речь идет о возможном уголовном правонарушении, правоохранительные органы обязаны внести сведения по поданному заявлению в Единый реестр досудебных расследований не позднее чем через 24 часа. Такой срок устанавливает статья 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Вызов военнослужащего на допрос в качестве свидетеля
Иначе регулируется ситуация, когда полиция направляет военнослужащему надлежащий вызов на допрос. Согласно статье 66 УПК Украины свидетель обязан явиться по вызову следователя, прокурора или суда и дать правдивые показания.
В то же время закон закрепляет за свидетелем следующие права:
- пользоваться помощью адвоката;
- отказаться от дачи показаний против себя и близких родственников;
- требовать обеспечения безопасности при наличии соответствующих оснований.
Однако порядок действий будет иным, если время допроса совпадает с выполнением служебных задач. В такой ситуации военнослужащий должен уведомить командование и согласовать возможность явки в правоохранительные органы, ведь самовольно покидать место службы ради участия в допросе запрещено.
Защита служебной информации и когда действуют ограничения
Военнослужащий должен учитывать требования военных уставов и правила охраны служебной информации, если событие касается деятельности воинской части, прохождения службы или затрагивает данные о боевых задачах, позициях или перемещениях подразделений.
"Обращение в полицию не дает права разглашать информацию, которая может нанести ущерб подразделению или создать угрозу другим военнослужащим", — подчеркнули в ТЦК.
Новини.LIVE сообщали, что в Украине пересмотрели правила возвращения в армию бойцов, самовольно покинувших место службы. Упрощенный механизм действовал только до 20 сентября 2026 года, а после этой даты восстановление происходит по стандартной и более длительной процедуре. Сейчас желающим вернуться в армию сначала нужно обратиться в Военную службу правопорядка, после чего их направляют в резервные батальоны.
В то же время юристы напоминали, что именно ВСП занимается вопросами армейской дисциплины и случаями дезертирства. А вот за бытовые нарушения, такие как ДТП или кражи, военных задерживают обычные патрульные полицейские, ведь военный билет не освобождает от ответственности перед законом.