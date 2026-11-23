Військовослужбовець спілкується з правоохоронцями. Фото: УНІАН

Військовослужбовець, який став свідком ДТП, бійки, крадіжки чи нападу, має повне право викликати поліцію або подати заяву без дозволу командира. Але важливо знати, що робити військовому при виклику на допит та яких обмежень щодо службової інформації слід дотримуватися.

Про це наголосили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Способи звернення військового до поліції та реєстрація заяви

Коли на очах у військового стається правопорушення, то він може оперативно передати поліції адресу події, описати обставини та, за можливості, назвати прикмети учасників.

Повідомити правоохоронців можна у чотири способи:

зателефонувати за номером 102;

звернутися за єдиним номером екстреної допомоги 112;

прийти особисто до найближчого відділення поліції;

подати письмову заяву.

Якщо йдеться про можливе кримінальне правопорушення, правоохоронці зобов'язані внести відомості за поданою заявою до Єдиного реєстру досудових розслідувань не пізніше ніж через 24 години. Такий строк встановлює стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України.

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Виклик військового на допит як свідка

Інакше регулюється ситуація, коли поліція надсилає військовослужбовцю належний виклик на допит. За статтею 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом слідчого, прокурора або суду й надати правдиві показання.

Водночас закон закріплює за свідком такі права:

користуватися допомогою адвоката;

відмовитися від надання показань проти себе та близьких родичів;

вимагати забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав.

Але порядок діятиме по-іншому, якщо час допиту збігається з виконанням службових завдань. У такій ситуації військовослужбовець має повідомити командування та узгодити можливість прибуття до правоохоронців, адже самовільно залишати місце служби заради участі в допиті заборонено.

Захист службової інформації та коли діють обмеження

Військовий має зважати на вимоги військових статутів та правила охорони службової інформації, якщо подія стосується діяльності військової частини, проходження служби або зачіпає дані про бойові завдання, позиції чи переміщення підрозділів.

"Звернення до поліції не дає права розголошувати інформацію, яка може зашкодити підрозділу або створити загрозу іншим військовослужбовцям", — наголосили в ТЦК.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні переглянули правила повернення до війська бійців, які самовільно залишили місце служби. Спрощений механізм діяв лише до 20 вересня 2026 року, а після цієї дати поновлення відбувається за стандартною та тривалішою процедурою. Зараз охочим повернутися до армії спершу треба прийти до Військової служби правопорядку, після чого їх відправляють у резервні батальйони.

Водночас юристи нагадували, що саме ВСП розбирається з армійською дисципліною та випадками втечі зі служби. А от за побутові порушення на кшталт аварій на дорогах чи крадіжок військових затримують звичайні патрульні поліцейські, адже військовий квиток не звільняє від відповідальності перед законом.