Отдельная номенклатура дел для ТЦК: разрешено ли это законодательством

Ведение воинского учета на предприятии. Фото: коллаж Новини.LIVE

Предприятиям запрещено создавать отдельную номенклатуру дел исключительно для военного учета. Согласно законодательству, такие документы должны быть обязательной частью единой сводной номенклатуры компании, для которой кадровики выделяют специальное подразделение с соответствующими индексами.

Об этом сообщили эксперты по кадровому учету и трудовому праву на портале 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Почему нельзя вести номенклатуру отдельно

Украинское законодательство не позволяет работодателям вести отдельную номенклатуру дел, касающуюся исключительно вопросов воинского учета. Все направления деятельности компании должны быть обязательно объединены в одном общем документе.

Любые попытки разработать изолированный локальный акт исключительно для кадровиков или лиц, ответственных за взаимодействие с территориальными центрами комплектования, будут рассматриваться государственными органами как прямое нарушение установленных правил ведения делопроизводства.

Юридическое обоснование такого запрета содержится в Законе Украины «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» от 24 декабря 1993 года № 3814-XII. В абзаце 16 статьи 1 этого документа четко указано, что номенклатура дел представляет собой систематизированный перечень названий, который обязательно формируется в делопроизводстве. Каждое юридическое лицо должно иметь единую сводную номенклатуру.

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Хотя отдельный документ создавать нельзя, предприятия обязаны предусмотреть для воинского учета специальный раздел или подраздел в своей базовой номенклатуре.

Это прямо следует из пункта 37 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, который правительство утвердило постановлением № 1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно этому нормативному акту, все текущие сведения, списки, разрядные списки и переписка с ТЦК и СП формируются в соответствующие дела исключительно в соответствии с утвержденным планом компании. На практике это означает, что в сводной номенклатуре для кадровой службы или другого профильного подразделения выделяются конкретные индексы и прописываются соответствующие заголовки дел для хранения всей военно-учетной документации.

Новини.LIVE сообщали, что даже если компания не попала в годовой список ревизий на 2026 год, это не исключает визита ТЦК. Помимо заранее согласованных инспекций, военкоматы наделены правом проводить внеплановые проверки при наличии определённых законом оснований.

Кадровые изменения в топ-менеджменте также влекут за собой срочную бюрократическую работу. Если на предприятии назначили нового руководителя, предприятие должно уведомить территориальный центр комплектования не позднее чем через неделю после подписания приказа. Кроме того, если предыдущий директор самостоятельно курировал вопросы воинского учета, в ТЦК отдельно подается документ о снятии с него этих должностных обязанностей.