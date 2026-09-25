Что нужно проверить в военном билете до конца 2026 года: советы

Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Полтавский ОТЦК и СП

Осталось несколько месяцев до завершения обязательных проверок в системе воинского учета. До конца года призывники и резервисты должны обновить свои личные данные. А предприятия обязаны провести сверку кадровой документации и отчитаться о транспортных средствах.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что должны сделать военнообязанные

Приближение 2027 года требует от украинских призывников, резервистов и военнообязанных ревизии своих учетных документов. Согласно действующему законодательству, каждый гражданин обязан убедиться, что данные о его личности в ТЦК и СП полностью соответствуют действительности.

Речь идет об адресе проживания и контактных номерах по месту работы, семейном положении, здоровье и уровне полученного образования. Любые изменения в жизни требуют от человека оперативного уведомления соответствующих органов в установленные сроки.

Помимо личной информации, необходимо проверить непосредственно сам военно-учетный документ. Его статус и актуальность должны соответствовать реальному положению дел. Требования к его созданию, выдаче и оформлению диктуются постановлением Кабинета Министров Украины № 559 от 16 мая 2024 года. Именно этот документ, а не смена календарного года, регламентирует сроки и способы получения обновленных документов.

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Отдельное правило действует для юношей, которым в течение года исполняется 17 лет. Приказ № 1487 обязывает их становиться на учет призывников в четко определённый период с 1 января по 31 июля. Те юноши, которые по определенным причинам пропустили этот срок, будут поставлены на учет исключительно после их личного визита в территориальный центр комплектования.

Задачи для работодателей до конца года по учету

До 1 января 2027 года компании обязаны провести аудит системы персонального воинского учета. Работодатель должен убедиться в наличии официально назначенного ответственного лица, а также в правильности ведения списков учета и сведений оперативного контроля. Все кадровые перемещения работников должны своевременно отражаться в документах.

Правила требуют, чтобы еще на этапе трудоустройства компания под личную подпись знакомила нового сотрудника с требованиями военного учета (пункт 34 Порядка № 1487).

В дальнейшем у предприятия есть ровно семь дней с даты издания приказа, чтобы уведомить ТЦК о приеме человека на работу, его увольнении или отчислении из учебного заведения. Уведомить государство можно в бумажной форме или в электронной, если есть техническая возможность воспользоваться порталом «Дия» или кабинетом персонального учета.

Если же компания ведет трудовые отношения через электронную систему «Обрий», уведомления формируются и отправляются автоматически через API. Также на работодателей возложена обязанность передавать подчиненным официальные вызовы в ТЦК и СП.

Сверка документов и транспорт

Предприятия должны сверить свои списки персонального учета с военно-учетными документами работников и информацией из территориальных центров комплектования.

До 20 декабря руководители учреждений, предприятий и организаций должны отчитаться перед военкоматами об имеющихся у них транспортных средствах. Это требование пункта 15 Положения, утвержденного постановлением Кабмина № 1921 еще 28 декабря 2000 года. Отчет должен содержать данные о количестве и техническом состоянии техники, а также список работников, которые на ней работают. Однако эта обязанность распространяется не на весь бизнес, а только на те предприятия, которые подпадают под соответствующую норму законодательства.

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