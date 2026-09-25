Що перевірити у військовому квитку до кінця 2026 року: поради

Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Полтавський ОТЦК та СП

Залишається кілька місяців для завершення обов'язкових перевірок у системі військового обліку. До кінця року призовники та резервісти повинні оновити власні персональні дані. А підприємства зобов'язані провести звіряння кадрової документації та прозвітувати про транспортні засоби.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що мають зробити військовозобов'язані

Наближення 2027 року вимагає від українських призовників, резервістів та військовозобов'язаних ревізії власних облікових документів. Згідно з чинним законодавством, кожен громадянин зобов'язаний переконатися, що дані про його особу в ТЦК та СП повністю відповідають дійсності.

Йдеться про адресу проживання та контактні номери до місця роботи, сімейний стан, здоров'я та рівень здобутої освіти. Будь-які зміни в житті вимагають від людини оперативного повідомлення відповідних органів згідно зі встановленими строками.

Крім персональної інформації, необхідно перевірити безпосередньо сам військово-обліковий документ. Його статус та актуальність мають відповідати реальному стану справ. Вимоги до його створення, видачі та оформлення диктуються постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 16 травня 2024 року. Саме цей документ, а не зміна календарного року, регламентує терміни та способи отримання оновлених паперів.

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Окреме правило діє для молодиків, яким протягом року виповнюється 17 років. Порядок № 1487 зобов'язує їх ставати на облік призовників у чітко визначений період з 1 січня до 31 липня. Тих юнаків, які з певних причин пропустили цей термін, братимуть на облік виключно після їхнього особистого візиту до територіального центру комплектування.

Завдання для роботодавців до кінця року щодо обліку

До 1 січня 2027 року компанії зобов'язані провести аудит системи персонального військового обліку. Роботодавець має переконатися у наявності офіційно призначеної відповідальної особи, а також у правильності ведення списків обліку та відомостей оперативного контролю. Усі кадрові переміщення працівників повинні своєчасно відображатися в документах.

Правила вимагають, щоб ще на етапі працевлаштування компанія під особистий підпис знайомила нову людину з вимогами військового обліку (пункт 34 Порядку № 1487).

Надалі підприємство має рівно сім днів із дати видання наказу, щоб повідомити ТЦК про прийняття людини на роботу, її звільнення чи відрахування з навчального закладу. Сповістити державу можна в паперовій формі або ж в електронній, якщо є технічна можливість скористатися порталом "Дія" чи кабінетом персонального обліку.

Якщо ж компанія веде трудові відносини через електронну систему "Обрій", сповіщення формуються та надсилаються автоматично через API. Також на роботодавців покладено обов'язок передавати підлеглим офіційні виклики до ТЦК та СП.

Звірки документів та транспорт

Підприємства мають зіставити власні списки персонального обліку з військово-обліковими документами працівників та інформацією з територіальних центрів комплектування.

До 20 грудня керівники установ, підприємств та організацій повинні прозвітувати перед військкоматами про наявні в них транспортні засоби. Це вимога пункту 15 Положення, затвердженого постановою Кабміну № 1921 ще 28 грудня 2000 року. Звіт має містити дані про кількість та технічний стан техніки, а також список працівників, які на ній працюють. Проте цей обов'язок поширюється не на весь бізнес, а лише на ті підприємства, які підпадають під відповідну норму законодавства.

Також Новини.LIVE писали про те, що особи, яким інкримінують створення або участь у злочинній організації, можуть бути призвані до лав ЗСУ ще до фінального вироку суду. Вирішальним фактором тут є виключно обраний запобіжний захід, бо якщо людину не взяли під варту і не встановили пряму заборону на пересування, законних перешкод для вручення повістки та відправки до війська немає.

Школи більше не мають права відправляти старшокласників за документами до військкоматів. У 2026 році паперові довідки й приписні доступні через електронний військовий документ із QR-кодом у "Резерв+" чи "Дії". Достатньо показати екран смартфона або звичайну роздруківку з кодом.