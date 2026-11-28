Ведение воинского учета. Фото: коллаж Новини.LIVE

До 25 января предприятия должны подать подписанные списки военнообязанных. Однако если компания потеряла всех резервистов, печатать пустые бланки не нужно. Вместо бюрократии юристы советуют просто отправить в ТЦК официальное письмо-объяснение в произвольной форме.

Об этом сообщили специалисты по трудовому праву и кадровому учёту на портале Kadroland, передаёт Новини.LIVE.

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Отчетность предпринимателей в ТЦК без работников-мужчин

Ежегодно украинские предприятия обязаны регистрировать списки персонального воинского учета. Согласно правилам правительственного постановления № 1487 эту процедуру необходимо завершить до 25 января. В документах фиксируется актуальная информация о персонале по состоянию на первое января нового года.

Однако иногда к концу декабря в штате компании физически не остается ни одного призывника, резервиста или военнообязанного. В таких случаях кадровики часто сомневаются, стоит ли печатать абсолютно пустые бланки для отчетности. Но подписывать и подавать документы без фамилий не нужно. Ведение воинского учета в компании просто приостанавливается, пока отдел кадров не наймет нового сотрудника с соответствующим статусом.

Кого запрещено вносить в январские документы

Работодателям необходимо тщательно очистить все корпоративные базы данных. В новых списках категорически не должно быть людей, которые покинули компанию или изменили свой юридический статус в течение предыдущих двенадцати месяцев. Из документов обязательно исключают всех сотрудников, уволившихся в 2026 году.

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Также не включают персонал, мобилизованный на фронт, и граждан, которых медицинские комиссии официально исключили из учета из-за плохого состояния здоровья или достижения предельного возраста. Регистрировать в установленном порядке документы, состоящие исключительно из таких бывших сотрудников, является ошибкой.

Как правильно оформить паузу для военкомата

Хотя законодательство позволяет бизнесу игнорировать пустые бланки, просто молчать и не вступать в контакт с ТЦК, эксперты все же не рекомендуют этого. Чтобы избежать лишних вопросов во время возможных проверок, компании стоит проявить инициативу.

Руководству рекомендуют составить официальное уведомление в произвольной форме и отправить его военным по почте. В этом письме достаточно указать, что с первого января 2027 года предприятие временно не ведет воинский учет, поскольку в штатном расписании полностью отсутствуют военнообязанные лица.

Новини.LIVE сообщали, что в системе воинского учета уже определили ряд обязательных правил для граждан, учебных заведений и бизнеса. В частности, школы имеют законное право проверять документы о воинском учете у 17-летних учеников, причем в Минобороны поясняли, что электронный билет из «Резерв+» или "Дії" полностью приравнивается к бумажному, а его распечатку с QR-кодом можно смело подшивать в личное дело.

Кроме того, до конца года продолжается период обязательных проверок и обновления данных. Поэтому призывники и резервисты должны обновить информацию о себе, а предприятия должны завершить сверку кадровых списков и подать сведения об имеющемся транспорте.