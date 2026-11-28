Ведення військового обліку. Фото: колаж Новини.LIVE

До 25 січня бізнес має подати підписані списки військового обліку. Проте якщо компанія втратила всіх резервістів, друкувати порожні бланки не треба. Замість бюрократії юристи радять просто надіслати до ТЦК офіційний лист-пояснення у довільній формі.

Про це повідомили фахівці з трудового права та кадрового обліку на порталі Kadroland, передає Новини.LIVE.

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Звітування підприємців до ТЦК без працівників-чоловіків

Щороку українські підприємства зобов'язані реєструвати списки персонального військового обліку. За правилами урядової постанови № 1487 цю процедуру необхідно завершити до 25 січня. У документах фіксують актуальну інформацію про персонал станом на перше січня нового року.

Однак іноді до кінця грудня у штаті компанії фізично не залишається жодного призовника, резервіста чи військовозобов'язаного. У таких випадках кадровики часто сумніваються, чи варто друкувати абсолютно порожні бланки для звітності. Та підписувати та подавати документи без прізвищ не потрібно. Ведення військового обліку на фірмі просто призупиняється, поки відділ кадрів не найме нового працівника з відповідним статусом.

Кого заборонено вносити до січневих документів

Роботодавцям необхідно ретельно вичистити всі корпоративні бази даних. У нових списках категорично не повинно бути людей, які покинули компанію або змінили свій юридичний статус протягом попередніх дванадцяти місяців. З документів обов'язково викреслюють усіх працівників, які звільнилися у 2026 році.

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Також не вписують персонал, який мобілізували на фронт, та громадян, яких медичні комісії офіційно виключили з обліку через поганий стан здоров'я чи досягнення граничного віку. Реєструвати в установленому порядку папери, що складаються виключно з таких колишніх співробітників, є помилкою.

Як правильно оформити паузу для військкомату

Хоча законодавство дозволяє бізнесу ігнорувати порожні бланки, просто мовчати і не комунікувати з ТЦК експерти все таки не рекомендують. Щоб уникнути зайвих запитань під час можливих перевірок, компанії варто проявити ініціативу.

Керівництву рекомендують скласти офіційне повідомлення у довільній формі та надіслати його військовим поштою. У цьому листі достатньо зазначити, що з першого січня 2027 року підприємство тимчасово не веде військовий облік, оскільки у штатному розписі повністю відсутні військовозобов'язані особи.

Новини.LIVE інформували, що в системі військового обліку вже визначили низку обов'язкових правил для громадян, навчальних закладів і бізнесу. Зокрема, школи мають законне право перевіряти військово-облікові документи у 17-річних учнів, причому в Міноборони пояснювали, що електронний квиток із "Резерв+" або "Дії" повністю прирівнюється до паперового, а його роздруківку з QR-кодом можна спокійно підшивати до особової справи.

Крім того, до кінця року триває період обов'язкових перевірок та оновлення даних. Тому призовники й резервісти мають актуалізувати інформацію про себе, а підприємства повинні завершити звірку кадрових списків і подати відомості про наявний транспорт.