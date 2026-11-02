Документы для военного учета. Фото: коллаж Новини.LIVE

Предприятия, на которых работает только один военнообязанный руководитель, никоим образом не освобождаются от обязанности ежегодной сверки учетных данных. В таком случае директор должен самостоятельно издать соответствующий приказ, утвердить график проверки и сделать отметки в журналах, чтобы избежать претензий со стороны ТЦК и СП.

Разъяснения предоставили эксперты по кадровому учету и трудовому праву на портале 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Общие правила для всего бизнеса

Законодательство в сфере воинского учета не делает исключений для микробизнеса или компаний с небольшим штатом сотрудников. Как отмечают специалисты ресурса 7eminar, издавать приказ о проведении внутренней сверки данных необходимо в обязательном порядке, даже в тех случаях, когда единственным работником призывного возраста на предприятии является сам директор. Фактически руководитель должен организовать такую проверку в отношении самого себя.

В Украине действуют единые стандарты периодичности таких проверок для всех организаций, учреждений и предприятий. Количество застрахованных лиц или наличие лишь одного военнообязанного не отменяют этих правил.

Порядок организации и ведения персонального воинского учета четко регламентирован постановлением правительства от 30 декабря 2022 года № 1487. В то же время важно учитывать актуальные изменения, внесенные Кабинетом Министров Украины 10 июня 2026 года своим документом № 812.

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Согласно 45-му пункту этого обновленного Порядка, компании обязаны проводить сверку списков персонального учета не реже одного раза в год.

Алгоритм действий для руководителя

Для того чтобы проверка была полностью легитимной, директор предприятия издает официальный приказ и лично утверждает график сверки. В установленный день он должен сопоставить сведения из внутренних списков компании с данными актуальных военно-учетных документов. Закон разрешает использовать как классические бумажные бланки, так и электронные выписки, которые генерируются через портал "Дія" строго на дату проведения такой сверки.

После проверки информации руководитель делает соответствующие записи непосредственно в списках, а также вносит отметки в специальный журнал учета результатов проверок.

Именно наличие правильно оформленного приказа и заполненных журналов становится для ТЦК и СП главным документальным подтверждением того, что предприятие добросовестно выполняет свои обязанности.

Новини.LIVE сообщали, что прежний статус «ограниченно годного» больше не обеспечивает защиту молодым людям до 25 лет. Поэтому теперь их могут мобилизовать наравне со всеми. Избежать отправки на фронт и гарантированно остаться на работе в таком возрасте помогает разве что официальная броня от предприятия.

При этом сами индивидуальные предприниматели могут нанимать людей даже без военного билета. Закон предусматривает штрафы до 59,5 тысячи гривен только для крупных компаний и юридических лиц, обходя мелкий бизнес стороной. Тем не менее юристы всё равно призывают предпринимателей брать у таких работников письменные расписки, чтобы внезапный визит ТЦК на рабочее место не стал для кого-либо неожиданностью.