Документи для військового обліку. Фото: колаж Новини.LIVE

Підприємства, де працює лише один військовозобов'язаний керівник, ніяким чином не звільняються від обов'язку щорічного звіряння облікових даних. У такому випадку директор має сам на себе випустити відповідний наказ, затвердити графік перевірки та зробити позначки у журналах, щоб уникнути претензій з боку ТЦК та СП.

Пояснення надали експерти з кадрового обліку та трудового права на порталі 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Загальні правила для всього бізнесу

Законодавство у сфері військового обліку не робить винятків для мікробізнесу чи компаній із маленьким штатом працівників. Як зазначають фахівці ресурсу "7eminar", випускати наказ про проведення внутрішнього звіряння даних потрібно обов'язково, навіть у ситуаціях, коли єдиним працівником призовного віку на підприємстві виступає сам директор. Фактично керівник має організувати таку перевірку щодо самого себе.

В Україні діють єдині стандарти періодичності таких перевірок для всіх організацій, установ та підприємств. Кількість застрахованих осіб чи наявність лише одного військовозобов'язаного не скасовують цих правил.

Порядок організації та ведення персонального військового обліку чітко регламентований урядовою постановою від 30 грудня 2022 року №1487. Водночас важливо враховувати актуальні зміни, які Кабінет Міністрів України вніс 10 червня 2026 року своїм документом №812.

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Згідно з 45-м пунктом цього оновленого Порядку, компанії зобов'язані здійснювати звіряння списків персонального обліку не рідше одного разу на рік.

Алгоритм дій для керівника

Для того, щоб перевірка була повністю легітимною, директор підприємства видає офіційний наказ та особисто затверджує графік звіряння. У визначений день він має порівняти відомості з внутрішніх списків компанії з даними актуальних військово-облікових документів. Закон дозволяє використовувати як класичні паперові бланки, так і електронні витяги, які генеруються через портал "Дія" строго на дату проведення такого звіряння.

Після перевірки інформації керівник робить відповідні записи безпосередньо у списках, а також вносить відмітки у спеціальний журнал обліку результатів перевірок.

Саме наявність правильно оформленого наказу та заповнених журналів стає для ТЦК та СП головним документальним підтвердженням того, що підприємство сумлінно виконує свої обов'язки.

Новини.LIVE інформували, що колишній статус "обмежено придатного" більше не дає захисту хлопцям до 25 років. Тому тепер їх можуть мобілізувати на рівні з усіма. Уникнути відправки на фронт і гарантовано залишитися на роботі в такому віці допомагає хіба що офіційна броня від підприємства.

При цьому самі ФОПи можуть наймати людей навіть без військового квитка. Закон карає штрафами до 59,5 тисячі гривень лише великі компанії та юридичні особи, оминаючи дрібний бізнес. Проте юристи все одно закликають підприємців брати з таких працівників письмові розписки, щоб раптовий візит ТЦК на робоче місце не став ні для кого несподіванкою.