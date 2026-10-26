Проверка документов работником ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Неправильная организация военного учета на предприятиях чревата руководством очень жесткими санкциями. Чтобы избежать наказания и штрафа до 59 500 гривен, кадровикам советуют срочно провести внутренний аудит документов и обновить списки, а также не игнорировать законные четкие требования с подачей отчетов в ТЦК и СП в определенные даты.

Об этом сообщили эксперты по трудовому праву и кадровому учету 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Риски от неправильной организации учета на предприятии

Ведение персонального военного учета на предприятии требует строгого соблюдения законодательства, а не простого наличия списков военнообязанных в отделе кадров.

В общей сложности есть пять типичных нарушений, за которые компаниям угрожает ответственность и за что чаще всего начисляют штрафы:

Отсутствие официального приказа о назначении ответственного за учет или ненадлежащее распределение его обязанностей. Прием людей на работу без проверки их военно-учетных документов и игнорирование внесения данных в базу. Использование неактуальных списков персонального учета, когда документы не обновляются после увольнения работника, смены его должности или личных данных. Игнорирование официальных распоряжений ТЦК и СП относительно своевременного оповещения сотрудников о вызове. Отсутствие налаженного взаимодействия с военкоматами, что проявляется в непроведении регулярных сверок данных и общем хаосе в документации.

Штрафы и подготовка к проверкам на предприятии

За нарушение законов о мобилизации, мобилизационной подготовке и обороне должностные лица предприятий несут административную ответственность согласно статье 210-1 КУоАП.

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В условиях особенного периода размеры этих санкций существенно повышены. Однако юристы отмечают, что не каждый недостаток в бумагах автоматически влечет максимальный штраф. Для привлечения к ответственности контролирующие органы должны установить состав конкретного правонарушения и доказать, какая именно обязанность была проигнорирована.

Чтобы не ждать визита инспекторов по ТЦК и СП, кадровикам советуют заранее провести внутреннюю проверку всех процессов. Прежде всего, нужно убедиться в наличии и правильности приказа о назначении ответственного лица.

Далее следует проверить сами списки персонального учета на предмет их актуальности, убедиться в наличии военных документов у всех трудоустроенных и сведения обновляются в срок.

Особое внимание следует уделить сохранению доказательств оповещения работников и других документов, подтверждающих выполнение компанией законодательных требований по взаимодействию с военкоматами.

Ранее Новини.LIVE также сообщали, что достижение 25-летнего возраста может создать серьезные проблемы для компаний, планирующих забронировать специалиста. Пока юноша является призывником, обычная процедура бронирования на него просто не действует.

Тем временем Кабмин выходит на финишную прямую с новыми правилами бронирования. Из последнего проекта уже выбросили скандальную норму, запрещавшую включать работников с другими отсрочками в общую квоту.

Работникам следует следить за сроками своего бронирования, ведь как только защита истекает, ТЦК может без предварительных вызовов сразу отправить по почте "боевую" повестку. Игнорировать заказное письмо или отказываться от росписи не стоит, потому что по закону человека все равно считают уведомленным.