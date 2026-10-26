Перевірка документів працівником ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Неправильна організація військового обліку на підприємствах загрожує керівництву дуже жорсткими санкціями. Щоб уникнути покарання та штрафі аж до 59 500 гривень, кадровикам радять терміново провести внутрішній аудит документів та оновити списки, а також не ігнорувати законні чіткі вимоги із подачею звітів до ТЦК та СП у визначені дати.

Про це повідомили експерти з трудового права та кадрового обліку 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Ризики від неправильної організації обліку на підприємстві

Ведення персонального військового обліку на підприємстві вимагає суворого дотримання законодавства, а не простої наявності списків військовозобов'язаних у відділі кадрів.

Загалом є п'ять типових порушень, за які компаніям загрожує відповідальність і за що найчастіше нараховують штрафи:

Відсутність офіційного наказу про призначення відповідального за облік або неналежний розподіл його обов'язків. Прийом людей на роботу без перевірки їхніх військово-облікових документів та ігнорування внесення цих даних до бази. Використання неактуальних списків персонального обліку, коли документи не оновлюються після звільнення працівника, зміни його посади чи особистих даних. Ігнорування офіційних розпоряджень ТЦК та СП щодо своєчасного оповіщення співробітників про виклик. Відсутність налагодженої взаємодії з військкоматами, що проявляється у непроведенні регулярних звірок даних та загальному хаосі в документації.

Штрафи та підготовка до перевірок на підприємстві

За порушення законів про мобілізацію, мобілізаційну підготовку та оборону посадові особи підприємств несуть адміністративну відповідальність згідно зі статтею 210-1 КУпАП.

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В умовах особливого періоду розміри цих санкцій суттєво підвищені. Проте юристи зауважують, що не кожен недолік у паперах автоматично тягне за собою максимальний штраф. Для притягнення до відповідальності контролюючі органи мають встановити склад конкретного правопорушення та довести, який саме обов'язок було проігноровано.

Щоб не чекати на візит інспекторів з ТЦК та СП, кадровикам радять заздалегідь провести внутрішню перевірку всіх процесів. Насамперед потрібно пересвідчитися у наявності та правильності наказу про призначення відповідальної особи.

Далі слід перевірити самі списки персонального обліку на предмет їхньої актуальності, пересвідчитися про наявність військових документів у всіх працевлаштованих та що відомості оновлюються вчасно.

Особливу увагу варто приділити збереженню доказів оповіщення працівників та інших документів, які підтверджують виконання компанією законодавчих вимог щодо взаємодії з військкоматами.

Раніше Новини.LIVE також повідомляли, що досягнення 25-річного віку може створити серйозні проблеми для компаній, які планують забронювати фахівця. Поки хлопець є призовником, стандартна процедура бронювання на нього просто не діє.

Тим часом Кабмін виходить на фінішну пряму з новими правилами бронювання. З останнього проєкту вже викинули скандальну норму, яка забороняла включати працівників з іншими відстрочками до загальної квоти.

Працівникам варто пильнувати строки свого бронювання, адже щойно захист закінчується, ТЦК може без попередніх викликів одразу надіслати поштою "бойову" повістку. Ігнорувати рекомендований лист чи відмовлятися від розпису не варто, бо за законом людину однаково вважають повідомленою.