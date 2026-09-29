Военный учет на предприятии в 2026 году: перечень документов для ТЦК

Ведение учета на предприятии для ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Чтобы избежать штрафов со стороны военкоматов, украинским работодателям следует заранее навести порядок в военном учете, пока в Украине продолжается мобилизация. Законодательство требует иметь наготове четко определенный перечень документов и регулярно информировать ТЦК о кадровых изменениях.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Донец, передает Новини.LIVE.

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Что нужно сделать кадровикам до 1 октября

В конце 2026 года предприятиям и государственным учреждениям необходимо тщательно проверить состояние воинского учета, чтобы избежать проблем с территориальными центрами комплектования. Одним из первых важных шагов является издание приказа о необходимости повышения квалификации ответственного специалиста. Этот документ руководство обязано утвердить до 1 октября.

В соответствии с пунктом 12 Порядка № 1487, кадровики должны проходить профильное обучение не реже одного раза в пять лет. Однако сам приказ составляется ежегодно, даже если у сотрудника уже есть действующий сертификат или если компания временно поручила эту работу лицу без соответствующей подготовки.

Какие документы нужно подавать в ТЦК и когда

Помимо внутреннего планирования, работодатели должны поддерживать постоянную связь с ТЦК. Закон устанавливает четкие сроки для подачи различных отчетов:

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в течение 7 дней с даты приказа необходимо уведомить военкомат о призыве или увольнении военнообязанных, призывников и резервистов (Приложение 4);

военнообязанных, призывников и резервистов (Приложение 4); 7 дней отводится на подачу данных о назначении или увольнении руководителя и лица, ведущего учет (Приложение 1);

и лица, ведущего учет (Приложение 1); до 5 числа каждого месяца следует отчитываться о любых изменениях в персональных данных работников — от нового адреса или фамилии до смены должности или образования;

работников — от нового адреса или фамилии до смены должности или образования; до 20 июня и 20 декабря компании подают информацию об имеющихся транспортных средствах ;

; о нарушениях подчинёнными правил воинского учёта ТЦК информируют постоянно по мере выявления таких фактов.

Что будет проверять ТЦК при проверке на предприятии

Когда на предприятие придет проверка, ответственные лица должны иметь наготове архив документов.

В обязательный перечень входят:

списки персонала (Приложение 5) и ведомость оперативного учета (Приложение 12);

приказ о назначении ответственного лица и его должностная инструкция;

ежегодные приказы о состоянии воинского учета за прошлый год и задачи на следующий;

приказ об определении потребности в обучении кадровика (до 1 октября);

график сверки внутренних списков с военными билетами персонала;

журналы учета проверок ТЦК (Приложение 9) и подписи сотрудников об ознакомлении с правилами;

копии военно-учетных документов всех соответствующих сотрудников;

доказательства отправки в ТЦК Приложений 1 и 4, а также своевременной вручки повесток;

сообщения о нарушителях, номенклатура дел, входящие письма от военкомата и блокнот расписок;

документы о бронировании (если компания имеет статус критически важной).

В офисе или учебном заведении должен быть организован уголок воинского учета. Там следует разместить в свободном доступе Правила (для этого достаточно просто распечатать Приложение 2 к Порядку № 1487), локальные акты и выдержки из нормативных документов по учету и бронированию.

Новини.LIVE сообщали, что на физических лиц-предпринимателей это правило не распространяется. Согласно действующему законодательству, ФЛП не ведут учет и не вручают повестки сотрудникам.

Мужчины в возрасте 60 или 65 лет, лица, утратившие гражданство, и непригодные к службе по заключению ВЛК подлежат исключению из воинского учета. При этом воинский билет в ТЦК больше не изымают.