Військовий облік на підприємстві 2026: перелік документів для ТЦК

Ведення обліку на підприємстві для ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Щоб уникнути штрафів від військкоматів, українським роботодавцям варто заздалегідь навести лад у військовому обліку, поки в Україні триває мобілізація. Законодавство вимагає мати напоготові чітко визначений перелік документів та регулярно інформувати ТЦК про кадрові зміни.

Про це повідомила адвокат Тетяна Донець, передає Новини.LIVE.

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Що треба кадровикам зробити до 1 жовтня

Наприкінці 2026 року підприємствам та державним установам необхідно ретельно перевірити стан військового обліку, аби уникнути проблем із територіальними центрами комплектування. Одним із перших важливих кроків є видання наказу про потребу у підвищенні кваліфікації відповідального фахівця. Цей документ керівництво зобов'язане затвердити до 1 жовтня.

Відповідно до пункту 12 Порядку №1487, кадровики мають проходити профільне навчання мінімум раз на п'ять років. Проте сам наказ складається щороку, навіть якщо працівник уже має свіжий сертифікат або якщо компанія тимчасово доручила цю роботу особі без відповідної підготовки.

Які документи треба подавати в ТЦК і коли

Окрім внутрішнього планування, роботодавці мусять тримати постійний зв'язок із ТЦК. Закон встановлює чіткі терміни для подачі різноманітних звітів:

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протягом 7 днів від дати наказу треба повідомити військкомат про прийняття чи звільнення військовозобов'язаних, призовників і резервістів (Додаток 4);

військовозобов'язаних, призовників і резервістів (Додаток 4); 7 днів дається на подачу даних про призначення або увільнення керівника та особи, яка веде облік (Додаток 1);

керівника та особи, яка веде облік (Додаток 1); до 5 числа щомісяця слід звітувати про будь-які зміни в персональних даних працівників — від нової адреси чи прізвища до зміни посади чи освіти;

працівників — від нової адреси чи прізвища до зміни посади чи освіти; до 20 червня та 20 грудня компанії подають інформацію про наявні транспортні засоби ;

; про порушення підлеглими правил військового обліку ТЦК інформують постійно у міру виявлення таких фактів.

Що буде перевіряти ТЦК при перевірці на підприємстві

Коли на підприємство прийде перевірка, відповідальні особи повинні мати напоготові архів паперів.

До обов'язкового переліку належать:

списки персонального (Додаток 5) та відомість оперативного обліку (Додаток 12);

наказ про призначення відповідальної особи та її посадова інструкція;

щорічні накази про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний;

наказ про визначення потреби в навчанні кадровика (до 1 жовтня);

графік звіряння внутрішніх списків із військовими квитками персоналу;

журнали обліку перевірок ТЦК (Додаток 9) та підписів працівників про ознайомлення з правилами;

копії військово-облікових документів усіх відповідних співробітників;

докази відправки до ТЦК Додатків 1 та 4, а також своєчасного вручення повісток;

повідомлення про порушників, номенклатура справ, вхідні листи від військкомату та блокнот розписок;

документи щодо бронювання (якщо компанія має статус критично важливої).

В офісі чи навчальному закладі має бути організований куточок військового обліку. Там слід розмістити у вільному доступі Правила (для цього достатньо просто роздрукувати Додаток 2 до Порядку №1487), локальні акти та витяги з нормативних документів щодо обліку й бронювання.

Новини.LIVE інформували, що фізичних осіб-підприємців це правило не стосується. Згідно з чинним законодавством, ФОПи не ведуть облік і не вручають повістки співробітникам.

Чоловіки віком 60 або 65 років, особи, які втратили громадянство, та непридатні до служби за висновком ВЛК підлягають виключенню з військового обліку. При цьому військовий квиток у ТЦК більше не забирають.