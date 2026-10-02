Призывной возраст в Украине в 2026 году: с какого возраста могут призвать в ВСУ

Военнослужащие ВСУ. Фото: Львовский ТЦК и СП

Украинское законодательство проводит разграничение между понятиями «призывник» и «военнообязанный». Хотя юноши становятся на учет в 17 лет, базовая служба грозит только совершеннолетним, а полноценная мобилизация начинается с 25 лет, хотя и здесь есть исключения. В то же время носить военный билет обязаны все мужчины до 60 лет, поскольку его необходимо предъявить по требованию во время проверки группы оповещения.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Военный билет и обязанность для всех от 18 до 60 лет

В условиях российско-украинской войны вопрос возрастных ограничений для службы в Вооруженных Силах остается ключевым. По состоянию на 28 февраля 2026 года базовым правилом для гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет является постоянное ношение военно-учетного документа. Это требование закреплено поправками к Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые вступили в силу еще 18 мая 2024 года.

Предъявить документ необходимо по первому требованию сотрудников полиции, Государственной пограничной службы или представителей ТЦК. Однако сам факт проверки документов не означает немедленной отправки в армию, ведь закон строго делит мужчин на категории в зависимости от их возраста.

Учет в 17 лет и призывники до 25 лет

Первый контакт украинцев с военными структурами происходит еще до достижения совершеннолетия. Закон обязывает юношей пройти процедуру приписки к призывному участку и встать на воинский учет призывников в тот календарный год, когда им исполняется 17 лет. Однако направление на базовую военную службу с этого возраста невозможно, ведь фактический призыв разрешен исключительно с 18 лет.

Читайте также:

Именно с 18 до 25 лет гражданин находится в статусе «призывника». Помимо 17-летних юношей, посещение военкомата для постановки на учет является обязательным для всех мужчин призывного возраста, которые ранее этого не сделали.

Также закон требует встать на учёт лицам, которые только что приобрели гражданство Украины, освободились из мест лишения свободы, вернулись из-за границы или просто сменили место жительства.

Переход в запас: кто такие военнообязанные

Достижение 25-летнего возраста кардинально меняет юридический статус гражданина. По окончании призывного возраста мужчину автоматически исключают из категории призывников и переводят в запас. С этого момента и до 60 лет он становится «военнообязанным». Именно эта возрастная категория несет обязанность по прохождению военной службы в соответствии со всеми правилами, которые в настоящее время определены украинским законодательством.

Новнии.LIVE сообщали, что граждане, успешно завершившие программу подготовки офицеров запаса и получившие соответствующее звание, уже имеют необходимую учетную специальность и базовую военную специальность. Формат и продолжительность их дальнейшей подготовки будут зависеть от будущей должности военнослужащего, его навыков и актуальных кадровых потребностей армии.

Между тем украинскому бизнесу рекомендуют тщательно упорядочить внутренний военный учет, чтобы не подвергнуться финансовым санкциям со стороны ТЦК. Работодатели строго обязаны не только вести утвержденный пакет документации, но и оперативно отчитываться перед военкоматами о любых изменениях в штате, касающихся военнообязанных сотрудников. Когда и что нужно подавать в отчетность?