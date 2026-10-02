Призовний вік в Україні 2026: з якого віку можуть призвати до ЗСУ

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Львіський ТЦК та СП

Українське законодавство розмежовує поняття призовника та військовозобов'язаного. Хоча на облік юнаки стають у 17 років, базова служба загрожує лише повнолітнім, а повноцінна мобілізація стартує з 25 років, хоча й тут э винятки. Водночас носити військовий квиток зобов'язані всі чоловіки до 60 років, бо його треба пред'явити на вимогу під час перевірки групи оповіщення.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Військовий квиток та обов'язок для всіх від 18 до 60 років

В умовах російсько-української війни питання вікових меж для служби у Збройних Силах залишається ключовим. Станом на 28 лютого 2026 року базовим правилом для цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років є постійне носіння військово-облікового документа. Ця вимога закріплена змінами до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які запрацювали ще 18 травня 2024 року.

Пред'явити документ необхідно на першу вимогу співробітників поліції, Державної прикордонної служби або представників ТЦК. Проте сам факт перевірки паперів не означає миттєвої відправки до армії, адже закон суворо розділяє чоловіків на категорії залежно від їхнього віку.

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Облік у 17 та призовники до 25 років

Перший контакт українців із військовими структурами відбувається ще до досягнення повноліття. Закон зобов'язує юнаків пройти процедуру приписки до призовної дільниці і стати на військовий облік призовників у той календарний рік, коли їм виповнюється 17 років. Проте направлення на базову військову службу з цього віку неможливе, адже фактичний призов дозволений виключно з 18 років.

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Саме з 18 і до 25 років громадянин перебуває у статусі "призовника". Окрім 17-річних юнаків, візит до військкомату для постановки на облік є обов'язковим для всіх чоловіків призовного віку, які раніше цього не зробили.

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Також закон вимагає ставати на облік особам, які щойно набули громадянства України, звільнилися з місць позбавлення волі, повернулися з-за кордону або просто змінили своє місце проживання.

Перехід у запас: хто такі військовозобов'язані

Досягнення віку 25 років кардинально змінює юридичний статус громадянина. Після завершення призовного віку чоловіка автоматично виключають із категорії призовників і переводять до запасу. Від цього моменту і до 60 років він стає "військовозобов'язаним". Саме ця вікова категорія несе обов'язок щодо виконання військової служби за всіма правилами, які наразі визначені українським законодавством.

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Новини.LIVE інформували, що громадяни, які успішно завершили програму підготовки офіцерів запасу та отримали відповідне звання, вже мають необхідну облікову спеціальність і базовий військовий фах. Формат та тривалість їхнього подальшого вишколу буде залежати від майбутньої посади бійця, його навички та актуальні кадрові запити армії.

Тим часом українському бізнесу радять ретельно впорядкувати внутрішній військовий облік, аби не наразитися на фінансові санкції від ТЦК. Роботодавці суворо зобов'язані не лише вести затверджений пакет документації, а й оперативно звітувати до військкоматів про будь-які рухи в штаті щодо військовозобов'язаних співробітників. Коли і що треба подавати у звітність?