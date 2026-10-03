Военный учет для юношей в возрасте 18–25 лет: как проверить данные в "Резерв+"

Сотрудник ТЦК и СП общается с гражданином. Фото: Reuters

Военный учет является обязательным для юношей сразу после достижения совершеннолетия. Хотя переход в категорию военнообязанных происходит только в 25 лет, до этого момента призывники должны иметь правильные данные в реестре "Оберег", которые удобно контролировать в приложении "Резерв+".

Как это сделать, объяснили в Житомирском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Статус призывника и обязанности

Украинцам не стоит ждать своего 25-летия, чтобы начать интересоваться собственным воинским учетом. Юноши приобретают официальный статус призывников сразу после достижения совершеннолетия. Именно поэтому гражданам, которым уже исполнилось 18 лет, необходимо убедиться в наличии и актуальности своей персональной информации в соответствующих реестрах.

Достижение 25-летнего возраста лишь меняет учетную категорию человека: из призывника он автоматически становится военнообязанным. Однако сам учет должен оставаться правильным и обновленным в течение всего времени после 18 лет.

Проверка данных в смартфоне

Проще всего следить за своими документами через мобильное приложение "Резерв+". Благодаря этой программе молодые люди могут быстро узнать, внесено ли их дело в государственный реестр «Оберег», и посмотреть, какие именно данные там содержатся.

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Кроме того, сервис позволяет получить доступ к собственному электронному военно-учетному документу. Если в ходе проверки выяснится, что данных в базе вообще нет или же они содержат ошибки, юношам необходимо самостоятельно инициировать их уточнение или исправление.

Новини.LIVE сообщали, что директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова публично выступила против мобилизации женщин. Она предостерегла от неуместных сравнений с израильской моделью, подчеркнув, что призыв женщин нанесет непоправимый удар по и без того критической демографической ситуации в стране.

Между тем основная нагрузка мобилизационных процессов в Украине сместилась на мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Как отмечает финансовый аналитик Алексей Кущ, власти сознательно не снижают мобилизационную планку для молодого поколения из-за острой демографической ямы и высоких рисков потери молодежи, которая массово уезжает за границу.