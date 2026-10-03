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Головна Мобілізація Військовий облік з 18 років: чому не варто чекати до 25-річчя

Військовий облік з 18 років: чому не варто чекати до 25-річчя

Ua ru
3 жовтня 2026 15:25
Військовий облік для юнаків 18-25 років: як перевірити дані в Резерв+
Працівник ТЦК та СП спілкується з громадянином. Фото: Reuters

Військовий облік є обов'язковим для юнаків одразу після повноліття. Хоча зміна категорії на військовозобов'язаного відбувається лише у 25 років, до цього часу призовники повинні мати правильні дані в реєстрі "Оберіг", які зручно контролювати в додатку "Резерв+".

Як це зробити пояснили в Житомирському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Статус призовника та обов'язки

Українцям не варто чекати свого 25-річчя, щоб почати цікавитися власним військовим обліком. Юнаки набувають офіційного статусу призовників одразу після настання повноліття. Саме тому громадянам, яким уже виповнилося 18 років, необхідно переконатися в наявності та актуальності своєї персональної інформації у відповідних реєстрах.

Досягнення 25-річного віку лише змінює облікову категорію людини з призовника вона автоматично стає військовозобов'язаною. Проте сам облік має залишатися правильним та оновленим увесь час після 18 років.

Перевірка даних у смартфоні

Найпростіше стежити за своїми документами краще через мобільний застосунок "Резерв+". Завдяки цій програмі молодики можуть швидко дізнатися, чи внесена їхня справа до державного реєстру "Оберіг", та переглянути, які саме дані там містяться.

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Крім того, сервіс дозволяє отримати доступ до власного електронного військово-облікового документа. Якщо під час перевірки виявиться, що даних у базі взагалі немає або ж вони містять помилки, юнакам необхідно самостійно ініціювати їхнє уточнення чи виправлення

Новини.LIVE повідомляли, що директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова публічно виступила проти мобілізації жінок. Вона застерегла від недоречних порівнянь з ізраїльською моделлю, підкресливши, що призов жінок завдасть непоправного удару по й без того критичній демографічній ситуації в країні.

Тим часом основне навантаження мобілізаційних процесів в Україні змістилося на чоловіків віком від 40 до 50 років. Як зазначає фінансовий аналітик Олексій Кущ, влада свідомо не знижує мобілізаційну планку для молодшого покоління через гостру демографічну яму та високі ризики втрати молоді, яка масово виїжджає за кордон.

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Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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