Как встать на воинский учет в 17 лет: инструкция для призывников

Ученики школы на встрече с представителями ТЦК. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Украинские школы имеют абсолютно законные основания проверять военный учет у 17-летних учеников. В то же время Минобороны подчеркивает, что электронный билет из приложений "Резерв+" или "Дії" сегодня полностью заменяет бумажный формат. Распечатанный электронный документ с QR-кодом также является официальным и подходит для личного дела.

Об этом сообщили во Львовском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Законность проверок ВОД у учащихся в учебных заведениях

Запросы от администрации школ о предоставлении военно-учетных документов (ВОД) не являются их собственной инициативой. Как отмечают в Минобороны, это прямое требование правительственного постановления №1487 от 30 декабря 2022 года. Согласно этому документу, работники образования должны вести персональный военный учет допризывников, осуществлять проверку соответствующих справок и обязательно хранить эти данные в личных делах школьников.

Юридическая сила электронного военно-обязанного удостоверения (е-ВОД) и срок его действия

Сегодня основной формой документа для большинства юношей стал именно электронный вариант. Правительственное постановление № 559, принятое 16 мая 2024 года, закрепляет его абсолютную равнозначность бумажному военному билету. Поэтому администрация не может отказать ученику, если он показывает статус на экране смартфона или приносит распечатанную версию.

Обязательным в таком случае является наличие сгенерированного QR-кода, подтверждающего данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Читайте также:

Создать такую цифровую выписку можно через портал «Дія» или в приложении «Резерв+». Следует помнить, что сформированный электронный ВОД остается действительным ровно один год, после чего информацию придется обновлять.

Когда и как 17-летним становиться на учет

Согласно части 3 статьи 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», юноши обязаны встать на учет в год достижения 17-летия. Эта процедура проводится ежегодно в период с 1 января по 31 июля.

Пройти процедуру постановки на учет учащийся может двумя способами:

удаленно, уточнив личные данные и пройдя электронную идентификацию в кабинете призывника;

лично, посетив свой районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Только после этого система сможет сгенерировать электронный военно-учетный документ (е-ВОД). Если подросток еще не зарегистрирован, школа имеет право напомнить ему и родителям о необходимости выполнить эти требования законодательства.

Кто должен проверять у ученика военно-учетные документы

Уполномоченный сотрудник школы сканирует QR-код ученика через «Резерв+». Во время перемены он увидит на экране ФИО, дату рождения, налоговый номер (РНОКПП), категорию учета и название ТЦК, за которым закреплен призывник.

Если школа по каким-либо причинам не располагает техническими средствами для считывания кодов, к процессу привлекается местный территориальный центр комплектования. Для приобщения к бумажному личному делу школьнику достаточно распечатать свой цифровой документ.

Новини.LIVE сообщали, что Минобороны обновило правила воинского учета приказом № 357. В ведомстве сократили бюрократию для военных, возвращающихся после срочной службы, а также перевели в электронный формат журналы учета мобилизованных в ТЦК и иностранцев, идущих служить по контракту.

В то же время до конца года призывники и резервисты должны успеть обновить свои данные, а компании обязаны сверить списки сотрудников и предоставить сведения об имеющемся транспорте в рамках плановой проверки.