Як стати на військовий облік у 17 років: інструкція для призовників

Учні школи на зустрічі з представниками ТЦК. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Українські школи мають абсолютно законні підстави перевіряти військовий облік у 17-річних учнів. Водночас Міноборони наголошує, що електронний квиток з "Резерв+" або "Дії" сьогодні повністю замінює паперовий формат. Роздрукований е-документ із QR-кодом також є офіційним і підходить для особової справи.

Про це повідомили у Львівському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Законність перевірок ВОД в учнів у навчальних закладах

Запити від адміністрації шкіл щодо надання військово-облікових документів (ВОД) не є їхньою власною ініціативою. Як зазначають у Міноборони, це пряма вимога урядової постанови №1487 від 30 грудня 2022 року. Згідно з цим документом, освітяни повинні вести персональний військовий облік допризовників, здійснювати перевірку відповідних довідок та обов'язково зберігати ці дані в особових справах школярів.

Юридична сила е-ВОД та термін його дії

Сьогодні основною формою документа для більшості юнаків став саме електронний варіант. Урядова постанова №559, ухвалена 16 травня 2024 року, закріплює його абсолютну рівнозначність паперовому військовому квитку. Тому адміністрація не може відмовити учневі, якщо він показує статус на екрані смартфона або приносить видруковану версію.

Обов'язкова у такому випадку є наявність згенерованого QR-коду, що підтверджує дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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Створити такий цифровий витяг можна через портал "Дія" або у застосунку "Резерв+". Слід пам'ятати, що сформований е-ВОД залишається чинним рівно один рік, після чого інформацію доведеться оновлювати.

Коли і як 17-річним ставати на облік

Згідно з третьою частиною статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", хлопці зобов'язані стати на облік у рік досягнення 17-річчя. Ця процедура проводиться щороку в період з 1 січня до 31 липня.

Виконати процедури постановки на облік учень може двома шляхами:

дистанційно, уточнивши персональні дані та пройшовши електронну ідентифікацію в кабінеті призовника;

фізично, відвідавши свій районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Тільки після цього система зможе згенерувати е-ВОД. Якщо підліток ще не зареєстрований, школа має право нагадати йому та батькам про необхідність виконати ці норми законодавства.

Хто має перевіряти в учня військово-облікові документи

Уповноважений працівник школи сканує QR-код учня через "Резерв+". При перервіці він побачить на екрані ПІБ, дату народження, податковий номер (РНОКПП), категорію обліку та назву ТЦК, за яким закріплено призовника.

Якщо школа з якихось причин не має технічного забезпечення для зчитування кодів, до процесу долучають місцевий територіальний центр комплектування. Для долучення до паперової особової справи школяру достатньо роздрукувати свій цифровий документ.

Новини.LIVE повідомляли, що Міноборони оновило правила військового обліку наказом № 357. У відомстві скоротили бюрократію для військових, які повертаються після СЗЧ, а також перевели в електронний формат журнали обліку мобілізованих у ТЦК та іноземців, що йдуть служити за контрактом.

Водночас до кінця року призовники та резервісти мають встигнути оновити свої дані, а компанії мусять звірити списки працівників і подати відомості про наявний транспорт у межах планової перевірки.